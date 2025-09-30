https://ria.ru/20250930/ek-2045494607.html

ЕК одобрила приобретение Prada бренда Versace

ЕК одобрила приобретение Prada бренда Versace - РИА Новости, 30.09.2025

ЕК одобрила приобретение Prada бренда Versace

Европейская комиссия одобрила приобретение домом моды Prada бренда Versace, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T19:21:00+03:00

2025-09-30T19:21:00+03:00

2025-09-30T19:21:00+03:00

в мире

versace

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752496406_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0f2755b7f8803b748c62447c36c3bc7.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Европейская комиссия одобрила приобретение домом моды Prada бренда Versace, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК. В апреле итальянский дом моды Prada начал приобретение бренда Versace у холдинга Capri Holdings за 1,4 миллиарда долларов. "Европейская комиссия одобрила, в соответствии с Регламентом ЕС о слияниях, приобретение итальянской компанией Prada S.p.A. единоличного контроля над Givi Holding S.r.l Versace ", - сказано в документе.

https://realty.ria.ru/20250403/stts-2009109863.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, versace, еврокомиссия, евросоюз