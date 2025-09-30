https://ria.ru/20250930/ek-2045494607.html
ЕК одобрила приобретение Prada бренда Versace
ЕК одобрила приобретение Prada бренда Versace - РИА Новости, 30.09.2025
ЕК одобрила приобретение Prada бренда Versace
Европейская комиссия одобрила приобретение домом моды Prada бренда Versace, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T19:21:00+03:00
2025-09-30T19:21:00+03:00
2025-09-30T19:21:00+03:00
в мире
versace
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752496406_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0f2755b7f8803b748c62447c36c3bc7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Европейская комиссия одобрила приобретение домом моды Prada бренда Versace, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК. В апреле итальянский дом моды Prada начал приобретение бренда Versace у холдинга Capri Holdings за 1,4 миллиарда долларов. "Европейская комиссия одобрила, в соответствии с Регламентом ЕС о слияниях, приобретение итальянской компанией Prada S.p.A. единоличного контроля над Givi Holding S.r.l Versace ", - сказано в документе.
https://realty.ria.ru/20250403/stts-2009109863.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752496406_226:0:1666:1080_1920x0_80_0_0_2d84189b0ce6c84898d3b7c8af85539c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, versace, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Versace, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК одобрила приобретение Prada бренда Versace
ЕК одобрила приобретение домом моды Prada бренда Versace