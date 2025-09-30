Рейтинг@Mail.ru
ЕК одобрила приобретение Prada бренда Versace - РИА Новости, 30.09.2025
19:21 30.09.2025
ЕК одобрила приобретение Prada бренда Versace
БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Европейская комиссия одобрила приобретение домом моды Prada бренда Versace, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК. В апреле итальянский дом моды Prada начал приобретение бренда Versace у холдинга Capri Holdings за 1,4 миллиарда долларов. "Европейская комиссия одобрила, в соответствии с Регламентом ЕС о слияниях, приобретение итальянской компанией Prada S.p.A. единоличного контроля над Givi Holding S.r.l Versace ", - сказано в документе.
© AP Photo / Luca Bruno, Antonio CalanniКоллекции Prada и Versace
© AP Photo / Luca Bruno, Antonio Calanni
Коллекции Prada и Versace. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Европейская комиссия одобрила приобретение домом моды Prada бренда Versace, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК.
В апреле итальянский дом моды Prada начал приобретение бренда Versace у холдинга Capri Holdings за 1,4 миллиарда долларов.
"Европейская комиссия одобрила, в соответствии с Регламентом ЕС о слияниях, приобретение итальянской компанией Prada S.p.A. единоличного контроля над Givi Holding S.r.l Versace ", - сказано в документе.
