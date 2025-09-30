https://ria.ru/20250930/efimov-2045332903.html

Ефимов: свыше 6 километров дорог возвели при продлении Мосфильмовской улицы

Ефимов: свыше 6 километров дорог возвели при продлении Мосфильмовской улицы - РИА Новости, 30.09.2025

Ефимов: свыше 6 километров дорог возвели при продлении Мосфильмовской улицы

На западе Москвы при продлении Мосфильмовской улицы построили свыше 6 километров дорог, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На западе Москвы при продлении Мосфильмовской улицы построили свыше 6 километров дорог, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Он добавил, что продление улицы является значимым проектом для жителей Западного административного округа города, работы проводили на протяжении двух лет. Специалисты организовали четыре полосы движения, появилась возможность выезжать на Южную рокаду – Аминьевское шоссе и улицу Лобачевского. "Участок Мосфильмовской улицы проходит по двум новым мостам общей протяженностью 465 метров, откуда открывается живописный вид на ландшафтный заказник. В общей сложности в рамках проекта построили и реконструировали 6,4 километра дорог, проложили 93,4 километра инженерных коммуникаций, а также возвели очистное сооружение", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса. Благодаря продлению Мосфильмовской улицы улучшится транспортная доступность жителей районов Раменки и Очаково-Матвеевской, где живут почти 300 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по улично-дорожной сети в Раменках.

