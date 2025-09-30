https://ria.ru/20250930/efimov-2045184847.html
Ефимов: в Новой Москве построят автомобильный завод
Ефимов: в Новой Москве построят автомобильный завод - РИА Новости, 30.09.2025
Ефимов: в Новой Москве построят автомобильный завод
В Новой Москве в рамках реализации масштабного инвестпроекта (МаИП) выделят участок для строительства автомобильного завода, заявил заммэра столицы по... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T11:12:00+03:00
2025-09-30T11:12:00+03:00
2025-09-30T11:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ecafe27b80a6fee4f84287052520b041.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. В Новой Москве в рамках реализации масштабного инвестпроекта (МаИП) выделят участок для строительства автомобильного завода, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "В рамках реализации МаИП в Краснопахорском районе появится новое автомобильное производство. Для его строительства город предоставит в аренду земельный участок площадью 5,7 гектара", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса. Инвестиции в производство составят 15 миллиардов рублей, добавил заммэра. Ранее мэр столицы Сергей Собянин одобрил возведение трех объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры.
https://ria.ru/20250929/efimov-2045083078.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1e/1992034580_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9b2dc27705603e9527675cd367e1169a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Новой Москве построят автомобильный завод
Ефимов: в Новой Москве выделят участок для возведения автомобильного завода