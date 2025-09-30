https://ria.ru/20250930/efimov-2045184847.html

Ефимов: в Новой Москве построят автомобильный завод

Ефимов: в Новой Москве построят автомобильный завод - РИА Новости, 30.09.2025

Ефимов: в Новой Москве построят автомобильный завод

В Новой Москве в рамках реализации масштабного инвестпроекта (МаИП) выделят участок для строительства автомобильного завода, заявил заммэра столицы по...

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. В Новой Москве в рамках реализации масштабного инвестпроекта (МаИП) выделят участок для строительства автомобильного завода, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "В рамках реализации МаИП в Краснопахорском районе появится новое автомобильное производство. Для его строительства город предоставит в аренду земельный участок площадью 5,7 гектара", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса. Инвестиции в производство составят 15 миллиардов рублей, добавил заммэра. Ранее мэр столицы Сергей Собянин одобрил возведение трех объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры.

