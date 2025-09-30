https://ria.ru/20250930/eaes-2045299677.html

Премьер Белоруссии назвал ЕАЭС продвинутым примером интеграции

Премьер Белоруссии назвал ЕАЭС продвинутым примером интеграции - РИА Новости, 30.09.2025

Премьер Белоруссии назвал ЕАЭС продвинутым примером интеграции

ЕАЭС можно считать наиболее продвинутым примером интеграции на постсоветском пространстве, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в узком РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T09:39:00+03:00

2025-09-30T09:39:00+03:00

2025-09-30T10:52:00+03:00

в мире

белоруссия

ссср

александр турчинов

евразийский экономический союз

минск

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045312355_0:258:3183:2048_1920x0_80_0_0_fc54c3450c1487b191fe72af6e7450f1.jpg

МИНСК, 30 сен - РИА Новости. ЕАЭС можно считать наиболее продвинутым примером интеграции на постсоветском пространстве, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе премьер-министр Белоруссии Александр Турчин. Он отметил, что всем странам бывшего СССР приходится сталкиваться с сопоставимыми вызовами в экономике, а потому решать их нужно сообща. "Несмотря на то, что географический охват интеграционных объединений постсоветского пространства разный, проблемы и вызовы в экономиках наших стран одинаковые и решать их нужно сообща", - заметил Турчин. Он напомнил о прошедшем накануне Совете глав правительств СНГ, а впервые открывшийся в Минске "Иннопром" назвал "примером реального партнерства" стран. "Евразийский экономический союз является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции с серьезным наднациональным функционалом. В этом заключается особая роль ЕАЭС как первопроходца - одновременно почетная и непростая", - подчеркнул белорусский премьер.

https://ria.ru/20250929/rossiya-2045226003.html

https://ria.ru/20250930/mishustin-2045298463.html

белоруссия

ссср

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, ссср, александр турчинов, евразийский экономический союз, минск, снг