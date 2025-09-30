https://ria.ru/20250930/eaes-2045299677.html
Премьер Белоруссии назвал ЕАЭС продвинутым примером интеграции
Премьер Белоруссии назвал ЕАЭС продвинутым примером интеграции - РИА Новости, 30.09.2025
Премьер Белоруссии назвал ЕАЭС продвинутым примером интеграции
ЕАЭС можно считать наиболее продвинутым примером интеграции на постсоветском пространстве, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в узком
МИНСК, 30 сен - РИА Новости. ЕАЭС можно считать наиболее продвинутым примером интеграции на постсоветском пространстве, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе премьер-министр Белоруссии Александр Турчин. Он отметил, что всем странам бывшего СССР приходится сталкиваться с сопоставимыми вызовами в экономике, а потому решать их нужно сообща. "Несмотря на то, что географический охват интеграционных объединений постсоветского пространства разный, проблемы и вызовы в экономиках наших стран одинаковые и решать их нужно сообща", - заметил Турчин. Он напомнил о прошедшем накануне Совете глав правительств СНГ, а впервые открывшийся в Минске "Иннопром" назвал "примером реального партнерства" стран. "Евразийский экономический союз является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции с серьезным наднациональным функционалом. В этом заключается особая роль ЕАЭС как первопроходца - одновременно почетная и непростая", - подчеркнул белорусский премьер.
Премьер Белоруссии назвал ЕАЭС продвинутым примером интеграции
