Премьер Белоруссии назвал ЕАЭС продвинутым примером интеграции - 30.09.2025
09:39 30.09.2025 (обновлено: 10:52 30.09.2025)
Премьер Белоруссии назвал ЕАЭС продвинутым примером интеграции
в мире
белоруссия
ссср
александр турчинов
евразийский экономический союз
минск
снг
МИНСК, 30 сен - РИА Новости. ЕАЭС можно считать наиболее продвинутым примером интеграции на постсоветском пространстве, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе премьер-министр Белоруссии Александр Турчин. Он отметил, что всем странам бывшего СССР приходится сталкиваться с сопоставимыми вызовами в экономике, а потому решать их нужно сообща. "Несмотря на то, что географический охват интеграционных объединений постсоветского пространства разный, проблемы и вызовы в экономиках наших стран одинаковые и решать их нужно сообща", - заметил Турчин. Он напомнил о прошедшем накануне Совете глав правительств СНГ, а впервые открывшийся в Минске "Иннопром" назвал "примером реального партнерства" стран. "Евразийский экономический союз является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции с серьезным наднациональным функционалом. В этом заключается особая роль ЕАЭС как первопроходца - одновременно почетная и непростая", - подчеркнул белорусский премьер.
в мире, белоруссия, ссср, александр турчинов, евразийский экономический союз, минск, снг
В мире, Белоруссия, СССР, Александр Турчинов, Евразийский экономический союз, Минск, СНГ
Заседание Евразийского межправительственного совета в Минске
Заседание Евразийского межправительственного совета в Минске
МИНСК, 30 сен - РИА Новости. ЕАЭС можно считать наиболее продвинутым примером интеграции на постсоветском пространстве, заявил на заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.
Он отметил, что всем странам бывшего СССР приходится сталкиваться с сопоставимыми вызовами в экономике, а потому решать их нужно сообща.
Мишустин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии
29 сентября, 18:57
Мишустин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии
29 сентября, 18:57
"Несмотря на то, что географический охват интеграционных объединений постсоветского пространства разный, проблемы и вызовы в экономиках наших стран одинаковые и решать их нужно сообща", - заметил Турчин. Он напомнил о прошедшем накануне Совете глав правительств СНГ, а впервые открывшийся в Минске "Иннопром" назвал "примером реального партнерства" стран.
"Евразийский экономический союз является наиболее продвинутым форматом экономической интеграции с серьезным наднациональным функционалом. В этом заключается особая роль ЕАЭС как первопроходца - одновременно почетная и непростая", - подчеркнул белорусский премьер.
Мишустин принял участие в заседании ЕМПС в узком составе
Вчера, 09:36
Мишустин принял участие в заседании ЕМПС в узком составе
Вчера, 09:36
 
