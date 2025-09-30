Рейтинг@Mail.ru
Источник опроверг сообщения об участии дочери Цапка в ДТП под Таганрогом
16:42 30.09.2025
Источник опроверг сообщения об участии дочери Цапка в ДТП под Таганрогом
Источник опроверг сообщения об участии дочери Цапка в ДТП под Таганрогом
происшествия
таганрог
ростовская область
сергей цапок
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Информация об участии дочери криминального авторитета Цапка в ДТП под Таганрогом в Ростовской области не соответствует действительности, это домыслы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Во вторник в соцсетях появилась информация, что 28 сентября автомобиль протаранил дом в селе Николаевка под Таганрогом. Якобы за рулем автомобиля Mercedes была дочь криминального авторитета Сергея Цапка, Анастасия Цапок, которая устроила ДТП, находясь, предварительно, под воздействием наркотиков. Также с ней в салоне был якобы сын местного прокурора. Также ряд Telegram-каналов сообщали, ссылаясь на очевидцев, что девушка была нетрезвой и угрожала прибывшим на место полицейским. Источник в правоохранительных органах эту информацию не подтвердил, назвав ее домыслами. "Чистой воды домыслы. Никакое родство не подтверждается. Девушка была за рулем, факт ДТП есть, Госавтоинспекция дала официальный комментарий по нему. Но фамилия там явно не Цапок. Может, она и родственница, но у виновницы ДТП двойная фамилия, достаточно экзотическая. Что касается сына прокурора, то, по нашим данным, человека с такой фамилией нет в правоохранительной системе. А кто кому приходится родственником, как правило, не выясняют", - сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не обладает. В свою очередь, в пресс-службе Госавтоинспекции по региону сообщили, что 27 сентября в селе Николаевка, в районе дома 158А по улице Ленина, водитель автомобиля "Мерседес" 2000 года рождения не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила наезд на домовладение. "В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. В отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ", - сообщили в Госавтоинспекции.
таганрог
ростовская область
происшествия, таганрог, ростовская область, сергей цапок, mercedes
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Сергей Цапок, Mercedes
Автомобиль полиции. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен - РИА Новости. Информация об участии дочери криминального авторитета Цапка в ДТП под Таганрогом в Ростовской области не соответствует действительности, это домыслы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Во вторник в соцсетях появилась информация, что 28 сентября автомобиль протаранил дом в селе Николаевка под Таганрогом. Якобы за рулем автомобиля Mercedes была дочь криминального авторитета Сергея Цапка, Анастасия Цапок, которая устроила ДТП, находясь, предварительно, под воздействием наркотиков. Также с ней в салоне был якобы сын местного прокурора. Также ряд Telegram-каналов сообщали, ссылаясь на очевидцев, что девушка была нетрезвой и угрожала прибывшим на место полицейским. Источник в правоохранительных органах эту информацию не подтвердил, назвав ее домыслами.
"Чистой воды домыслы. Никакое родство не подтверждается. Девушка была за рулем, факт ДТП есть, Госавтоинспекция дала официальный комментарий по нему. Но фамилия там явно не Цапок. Может, она и родственница, но у виновницы ДТП двойная фамилия, достаточно экзотическая. Что касается сына прокурора, то, по нашим данным, человека с такой фамилией нет в правоохранительной системе. А кто кому приходится родственником, как правило, не выясняют", - сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением данной информации РИА Новости не обладает.
В свою очередь, в пресс-службе Госавтоинспекции по региону сообщили, что 27 сентября в селе Николаевка, в районе дома 158А по улице Ленина, водитель автомобиля "Мерседес" 2000 года рождения не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила наезд на домовладение.
"В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. В отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ", - сообщили в Госавтоинспекции.
Происшествия Таганрог Ростовская область Сергей Цапок Mercedes
 
 
