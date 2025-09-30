https://ria.ru/20250930/dtp-2045283143.html

В ДТП в Приморье погибли два человека

В ДТП в Приморье погибли два человека

ВЛАДИВОСТОК, 30 сен - РИА Новости. Водитель иномарки, выехав на встречную полосу на трассе Хабаровск - Владивосток в Приморье, врезался во встречный ВАЗ-21043, два человека погибли, двое пострадали, сообщает региональная прокуратура. "По предварительным данным, 30 сентября на 528-м километре автодороги Хабаровск - Владивосток водитель автомобиля Toyota Mark X, двигаясь в направлении Спасска-Дальнего, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-21043. В результате столкновения оба пассажира автомобиля ВАЗ - мужчина 1954 года рождения и женщина 1957 года рождения - погибли на месте происшествия. Водитель иномарки и его пассажир госпитализированы", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

