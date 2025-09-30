https://ria.ru/20250930/dron-2045334945.html

Силы ПВО сбили 128 беспилотников за сутки

Силы ПВО сбили 128 беспилотников за сутки - РИА Новости, 30.09.2025

Силы ПВО сбили 128 беспилотников за сутки

За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили две украинских ракеты "Нептун" и 128 дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T12:26:00+03:00

2025-09-30T12:26:00+03:00

2025-09-30T13:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили две украинских ракеты "Нептун" и 128 дронов, сообщили в Минобороны. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке. При этом оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по целям на территории Украины. Среди прочего удалось поразить: Потери украинских войск за все время спецоперации составили:

https://ria.ru/20250930/svo--2045092307.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)