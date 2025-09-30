Силы ПВО сбили 128 беспилотников за сутки
Силы ПВО за сутки сбили две ракеты "Нептун" и 128 беспилотников
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили две украинских ракеты "Нептун" и 128 дронов, сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
При этом оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по целям на территории Украины. Среди прочего удалось поразить:
- объекты железнодорожной инфраструктуры;
- места хранения и запуска беспилотников большой дальности;
- пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 154 районах.
Потери украинских войск за все время спецоперации составили:
- 667 самолетов;
- 283 вертолета;
- 87 405 беспилотников;
- 631 зенитный ракетный комплекс;
- 25 304 танка и других боевых бронемашин;
- 1592 боевые машины РСЗО;
- 30 078 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 42 941 военный автомобиль.
