Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 128 беспилотников за сутки - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 30.09.2025 (обновлено: 13:54 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/dron-2045334945.html
Силы ПВО сбили 128 беспилотников за сутки
Силы ПВО сбили 128 беспилотников за сутки - РИА Новости, 30.09.2025
Силы ПВО сбили 128 беспилотников за сутки
За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили две украинских ракеты "Нептун" и 128 дронов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T12:26:00+03:00
2025-09-30T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили две украинских ракеты "Нептун" и 128 дронов, сообщили в Минобороны. "Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке. При этом оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по целям на территории Украины. Среди прочего удалось поразить: Потери украинских войск за все время спецоперации составили:
https://ria.ru/20250930/svo--2045092307.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили 128 беспилотников за сутки

Силы ПВО за сутки сбили две ракеты "Нептун" и 128 беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили две украинских ракеты "Нептун" и 128 дронов, сообщили в Минобороны.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Гавриил возле РЭБ-установки Покров - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Проскочить нереально". Чем бойцы-добровольцы удивили ВСУ
Вчера, 08:00
При этом оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по целям на территории Украины. Среди прочего удалось поразить:
  • объекты железнодорожной инфраструктуры;
  • места хранения и запуска беспилотников большой дальности;
  • пункты временной дислокации ВСУ и наемников в 154 районах.
Потери украинских войск за все время спецоперации составили:
  • 667 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 87 405 беспилотников;
  • 631 зенитный ракетный комплекс;
  • 25 304 танка и других боевых бронемашин;
  • 1592 боевые машины РСЗО;
  • 30 078 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 42 941 военный автомобиль.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала