Рейтинг@Mail.ru
Экс-министр Латвии предложил бороться с БПЛА с помощью проверок туалетов - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/dron-2045306827.html
Экс-министр Латвии предложил бороться с БПЛА с помощью проверок туалетов
Экс-министр Латвии предложил бороться с БПЛА с помощью проверок туалетов - РИА Новости, 30.09.2025
Экс-министр Латвии предложил бороться с БПЛА с помощью проверок туалетов
Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс предлагает европейским странам "проявить изобретательность" и начать обследовать суда в Балтийском море под... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T10:23:00+03:00
2025-09-30T10:23:00+03:00
в мире
копенгаген
россия
дания
артис пабрикс
метте фредериксен
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155931/12/1559311200_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_58aebd225b9fa6cba70ba0f2ec28fca4.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс предлагает европейским странам "проявить изобретательность" и начать обследовать суда в Балтийском море под предлогом проверки туалетов, чтобы справиться с якобы существующей угрозой беспилотников. Как заявил Пабрикс агентству Блумберг, если, согласно ряду неподтвержденных сообщений, прервавшие работу датских аэропортов беспилотники были запущены с невоенных судов в Балтийском море, то, по его словам, чиновникам следует подняться на борт и применить немного европейской бюрократии. "Мы должны использовать все изобретательные методы, например, проверять, насколько экологичен двигатель судна и работают ли туалеты", - сказал Пабрикс. На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Двадцать второго сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы рассказала РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер Дании Метте Фредериксен 23 сентября назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за всё время. Власти Дании 28 сентября объявили о введении с понедельника временного запрета на запуск беспилотников гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября сказал, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным дипмиссии, эти инциденты - срежиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
https://ria.ru/20250929/sijjarto-2045257621.html
https://ria.ru/20250929/bespilotnik-2045211199.html
копенгаген
россия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155931/12/1559311200_52:0:1875:1367_1920x0_80_0_0_6b93df708ba1ef9b3897016bb903899a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, копенгаген, россия, дания, артис пабрикс, метте фредериксен, дмитрий песков
В мире, Копенгаген, Россия, Дания, Артис Пабрикс, Метте Фредериксен, Дмитрий Песков
Экс-министр Латвии предложил бороться с БПЛА с помощью проверок туалетов

Пабрикс предложил проверять туалеты на судах для борьбы с угрозой БПЛА

CC BY 2.0 / Saeima / Saeimas deputātu vizīte Ādažu militārajā bāzē Latvijas dalības NATO 15.gadadienāЭкс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс
Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
CC BY 2.0 / Saeima / Saeimas deputātu vizīte Ādažu militārajā bāzē Latvijas dalības NATO 15.gadadienā
Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс предлагает европейским странам "проявить изобретательность" и начать обследовать суда в Балтийском море под предлогом проверки туалетов, чтобы справиться с якобы существующей угрозой беспилотников.
Как заявил Пабрикс агентству Блумберг, если, согласно ряду неподтвержденных сообщений, прервавшие работу датских аэропортов беспилотники были запущены с невоенных судов в Балтийском море, то, по его словам, чиновникам следует подняться на борт и применить немного европейской бюрократии.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Сийярто ответил на обвинения Киева в нарушении границы венгерскими дронами
29 сентября, 23:28
"Мы должны использовать все изобретательные методы, например, проверять, насколько экологичен двигатель судна и работают ли туалеты", - сказал Пабрикс.
На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Двадцать второго сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы рассказала РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер Дании Метте Фредериксен 23 сентября назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за всё время. Власти Дании 28 сентября объявили о введении с понедельника временного запрета на запуск беспилотников гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября сказал, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным дипмиссии, эти инциденты - срежиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
Обломки беспилотника в румынском уезде Тулча - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Румынии обнаружили обломки беспилотника
29 сентября, 18:08
 
В миреКопенгагенРоссияДанияАртис ПабриксМетте ФредериксенДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала