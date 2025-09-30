Экс-министр Латвии предложил бороться с БПЛА с помощью проверок туалетов
Пабрикс предложил проверять туалеты на судах для борьбы с угрозой БПЛА
CC BY 2.0 / Saeima / Saeimas deputātu vizīte Ādažu militārajā bāzē Latvijas dalības NATO 15.gadadienāЭкс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс
Экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс предлагает европейским странам "проявить изобретательность" и начать обследовать суда в Балтийском море под предлогом проверки туалетов, чтобы справиться с якобы существующей угрозой беспилотников.
Как заявил Пабрикс агентству Блумберг, если, согласно ряду неподтвержденных сообщений, прервавшие работу датских аэропортов беспилотники были запущены с невоенных судов в Балтийском море, то, по его словам, чиновникам следует подняться на борт и применить немного европейской бюрократии.
"Мы должны использовать все изобретательные методы, например, проверять, насколько экологичен двигатель судна и работают ли туалеты", - сказал Пабрикс.
На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Двадцать второго сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы рассказала РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер Дании Метте Фредериксен 23 сентября назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за всё время. Власти Дании 28 сентября объявили о введении с понедельника временного запрета на запуск беспилотников гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября сказал, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным дипмиссии, эти инциденты - срежиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
