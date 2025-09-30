https://ria.ru/20250930/donetsk-2045432998.html

В Донецке четыре жилых дома получили повреждения при атаке ВСУ

2025-09-30T15:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

украина

кировский район

ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Четыре частных дома повреждены в результате атак украинских беспилотников по двум районам Донецка в понедельник ночью, сообщает во вторник управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Последствия атак вооруженных формирований Украины ударными БПЛА городского округа Донецк в 23.30 и 23.45 29.09.2025… Задокументированы повреждения кровли, остекления, фасадов, внутренней отделки и хозпостроек частных жилых домов по 4 адресам: Кировский район: частный жилой дом в переулке Журавского; Куйбышевский район: два частных жилых дома по улице Островского; частный жилой дом по улице Красная Горка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.

