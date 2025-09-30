Рейтинг@Mail.ru
В Донецке четыре жилых дома получили повреждения при атаке ВСУ - РИА Новости, 30.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:51 30.09.2025
В Донецке четыре жилых дома получили повреждения при атаке ВСУ
В Донецке четыре жилых дома получили повреждения при атаке ВСУ - РИА Новости, 30.09.2025
В Донецке четыре жилых дома получили повреждения при атаке ВСУ
Четыре частных дома повреждены в результате атак украинских беспилотников по двум районам Донецка в понедельник ночью, сообщает во вторник управление... РИА Новости, 30.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
украина
кировский район
ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Четыре частных дома повреждены в результате атак украинских беспилотников по двум районам Донецка в понедельник ночью, сообщает во вторник управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Последствия атак вооруженных формирований Украины ударными БПЛА городского округа Донецк в 23.30 и 23.45 29.09.2025… Задокументированы повреждения кровли, остекления, фасадов, внутренней отделки и хозпостроек частных жилых домов по 4 адресам: Кировский район: частный жилой дом в переулке Журавского; Куйбышевский район: два частных жилых дома по улице Островского; частный жилой дом по улице Красная Горка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, Кировский район
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Последствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 сен – РИА Новости. Четыре частных дома повреждены в результате атак украинских беспилотников по двум районам Донецка в понедельник ночью, сообщает во вторник управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Последствия атак вооруженных формирований Украины ударными БПЛА городского округа Донецк в 23.30 и 23.45 29.09.2025… Задокументированы повреждения кровли, остекления, фасадов, внутренней отделки и хозпостроек частных жилых домов по 4 адресам: Кировский район: частный жилой дом в переулке Журавского; Куйбышевский район: два частных жилых дома по улице Островского; частный жилой дом по улице Красная Горка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города.
