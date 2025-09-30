https://ria.ru/20250930/donetsk-2045372291.html

В Донецке открылся "Дом народов России"

В Донецке открылся "Дом народов России"

В Донецке открылся "Дом народов России"

"Дом народов России" открылся в Донецке в День воссоединения новых регионов с РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2025

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. "Дом народов России" открылся в Донецке в День воссоединения новых регионов с РФ, передает корреспондент РИА Новости. В рамках Дня воссоединения новых регионов в Донецке состоялось открытие "Дома народов России". В рамках мероприятия была открыта выставка "СВОИ" и был презентован интернет-портал проекта, который направлен информирование, что народ России и Донбасса - потомки победителей, со времен Великой Отечественной войны по нынешнее время. В самом "Доме народов" свою работу также начал пресс-центр всероссийского медиа-движения "КИБЕР" где можно получить информацию о профессии журналиста, а также познакомиться с разными направлениями информационного пространства, начиная от вопроса информационной безопасности и заканчивая способами освещения актуальной информационной повестки в стране, также для детей был проведен интерактивный урок "17 традиционных ценностей России". Среди приглашенных гостей присутствовали: руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, глава ДНР Денис Пушилин, сенатор РФ Александр Волошин, руководитель "Дома народов России" Анна Полежаева и мэр Донецка Алексей Кулемзин. "Для меня очень значимо, что "Дом народов России" открывается в важный праздник - день воссоединения. Мы все-таки вернулись домой, в большую семью, где множество народов могут вместе развиваться... То, что "Дом народов России" открылся в республике важно еще с той позиции, что у нас в регионе всегда мирно жили, работали, выстраивали семьи и другие виды деятельности более 130 национальностей. Так уж получилось, что Донбасс - это промышленный регион, его по-другому нельзя было развивать, если бы не привлекались люди со всей огромной нашей страны, кто готов был строить, тех, кто готов был потом оставаться здесь, создавать семьи, работать на этих предприятиях. По сути, Донбасс включил в себя множество национальностей, жителей из разных уголков страны", - рассказал на встрече с журналистами Глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что открытие "Дома народов России" в Донецке даст возможность для молодежи самостоятельно разобраться в ряде вопросов, касающихся, силы многообразия страны и историческом единстве народа России перед историческими вызовами и агрессией других стран извне. "Я с радостью могу сказать о том, что Дом народов России на Донбассе сегодня открыл свои двери. И это пространство для всех тех, кто любит свою страну, несет ответственность за ее развитие и хочет вносить свой вклад на ежедневной основе в те актуальные вопросы, которые сегодня формирует государственная повестка. Поэтому, безусловно, мы на каждодневной основе будем развивать те инициативы, которые представили сегодня…", - сказал руководитель Дома народов России Анна Полежаева, отвечая на вопрос РИА Новости. Она добавила, что предоставленный интерактив будет получать развитие на ежедневной основе в "Доме Народов", что сможет поспособствовать созданию новых юных кадров, чьи идеи получат свое развитие в "Доме Народов" для дальнейшей реализации на всероссийском уровне. Организаторы добавили, что дом народов России в ДНР призван укреплять межэтнический диалог, поддерживать языки и культурные традиции народов, проживающих на территории республики, а также способствовать интеграции в общероссийское культурно-гражданское пространство. На базе учреждения будут проходить выставки, образовательные сессии, медиапроекты и общественные обсуждения. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

