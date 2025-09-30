Рейтинг@Mail.ru
С актера-иноагента Смольянинова* принудительно взыскивают новый долг - РИА Новости, 30.09.2025
05:44 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/dolg-2045279096.html
С актера-иноагента Смольянинова* принудительно взыскивают новый долг
С актера-иноагента Смольянинова* принудительно взыскивают новый долг
С актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) снова взыскивают задолженность по кредитным платежам почти РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. С актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) снова взыскивают задолженность по кредитным платежам почти в 95 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее с актера принудительно взыскивали в общей сложности более 159,7 тысячи рублей. В августе информированный источник сообщил РИА Новости, что приставы арестовали за долги автомобиль Смольянинова*. В московском главке ФССП РФ сообщали, что арестованное в РФ имущество актера будет продано для погашения долгов. Однако 23 сентября в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что задолженность Смолянинова более чем в 155 тысяч рублей погашена. Вместе с тем, как сейчас следует из материалов судебных приставов, 25 сентября на Смольянинова* завели новое исполнительное производство по судебному приказу, вынесенному судебным участком Москвы. С актера принудительно взыскивают задолженность по кредитным платежам, которая составляет почти 95 тысяч рублей. Как указано в судебных материалах, в июне 2023 года ПАО "Сбербанк России" в лице филиала Московского банка обратился в суд с заявлением "о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору" с ответчика, которым указан Смольянинов* Артур Сергеевич. Уже в июле судебный приказ вступил в силу. Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.* Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
С актера-иноагента Смольянинова* принудительно взыскивают новый долг

С актера Смольянинова принудительно взыскивают долг по кредитным платежам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Артур Смольянинов*
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Артур Смольянинов*. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. С актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) снова взыскивают задолженность по кредитным платежам почти в 95 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее с актера принудительно взыскивали в общей сложности более 159,7 тысячи рублей. В августе информированный источник сообщил РИА Новости, что приставы арестовали за долги автомобиль Смольянинова*. В московском главке ФССП РФ сообщали, что арестованное в РФ имущество актера будет продано для погашения долгов. Однако 23 сентября в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что задолженность Смолянинова более чем в 155 тысяч рублей погашена.
Вместе с тем, как сейчас следует из материалов судебных приставов, 25 сентября на Смольянинова* завели новое исполнительное производство по судебному приказу, вынесенному судебным участком Москвы. С актера принудительно взыскивают задолженность по кредитным платежам, которая составляет почти 95 тысяч рублей.
Как указано в судебных материалах, в июне 2023 года ПАО "Сбербанк России" в лице филиала Московского банка обратился в суд с заявлением "о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору" с ответчика, которым указан Смольянинов* Артур Сергеевич. Уже в июле судебный приказ вступил в силу.
Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.
* Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.
РоссияМоскваАртур СмольяниновФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Сбербанк России
 
 
