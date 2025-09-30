https://ria.ru/20250930/dolg-2045279096.html

С актера-иноагента Смольянинова* принудительно взыскивают новый долг

С актера-иноагента Смольянинова* принудительно взыскивают новый долг - РИА Новости, 30.09.2025

С актера-иноагента Смольянинова* принудительно взыскивают новый долг

С актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) снова взыскивают задолженность по кредитным платежам почти РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T05:44:00+03:00

2025-09-30T05:44:00+03:00

2025-09-30T05:44:00+03:00

россия

москва

артур смольянинов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843518071_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_3457dcd818c01ddf8cc392cb34de483e.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. С актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) снова взыскивают задолженность по кредитным платежам почти в 95 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее с актера принудительно взыскивали в общей сложности более 159,7 тысячи рублей. В августе информированный источник сообщил РИА Новости, что приставы арестовали за долги автомобиль Смольянинова*. В московском главке ФССП РФ сообщали, что арестованное в РФ имущество актера будет продано для погашения долгов. Однако 23 сентября в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что задолженность Смолянинова более чем в 155 тысяч рублей погашена. Вместе с тем, как сейчас следует из материалов судебных приставов, 25 сентября на Смольянинова* завели новое исполнительное производство по судебному приказу, вынесенному судебным участком Москвы. С актера принудительно взыскивают задолженность по кредитным платежам, которая составляет почти 95 тысяч рублей. Как указано в судебных материалах, в июне 2023 года ПАО "Сбербанк России" в лице филиала Московского банка обратился в суд с заявлением "о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору" с ответчика, которым указан Смольянинов* Артур Сергеевич. Уже в июле судебный приказ вступил в силу. Смольянинов* заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.* Признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250927/dolin-2044735878.html

https://ria.ru/20250929/dolg-2045015885.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, артур смольянинов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), сбербанк россии