https://ria.ru/20250930/dnr-2045279424.html
В Кировске нашли тело замученного украинскими боевиками мирного жителя
В Кировске нашли тело замученного украинскими боевиками мирного жителя - РИА Новости, 30.09.2025
В Кировске нашли тело замученного украинскими боевиками мирного жителя
Тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя ДНР обнаружили бойцы группировки войск "Запад" на позициях, отбитых у ВСУ в населенном пункте... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T05:49:00+03:00
2025-09-30T05:49:00+03:00
2025-09-30T05:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
кировск
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя ДНР обнаружили бойцы группировки войск "Запад" на позициях, отбитых у ВСУ в населенном пункте Кировск, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Минобороны РФ сообщало об освобождении Кировска в ДНР в понедельник. "Бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Запад" на отбитых в Кировске (ДНР) у ВСУ позициях обнаружили тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя. Судя по косвенным признакам, мужчина был местным жителем, которого украинские боевики незаконно задержали, приковали к нарам и затем пытали", - сказал РИА Новости представитель силовых структур. По словам собеседника агентства, мужчина скончался до захода на украинские позиции российских штурмовиков. "Тело было обнаружено прикованным стяжками в блиндаже", - подытожили в силовом ведомстве. Видео, запечатлевшее найденного на украинских позициях погибшего мирного жителя ДНР, передано в распоряжение агентства. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250928/kirovsk-2044906707.html
https://ria.ru/20250927/kirovsk-2044769749.html
донецкая народная республика
россия
кировск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, кировск, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Кировск, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кировске нашли тело замученного украинскими боевиками мирного жителя
В Кировске нашли тело замученного военными ВСУ мирного жителя ДНР