В Кировске нашли тело замученного украинскими боевиками мирного жителя
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:49 30.09.2025
В Кировске нашли тело замученного украинскими боевиками мирного жителя
В Кировске нашли тело замученного украинскими боевиками мирного жителя
Тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя ДНР обнаружили бойцы группировки войск "Запад" на позициях, отбитых у ВСУ в населенном пункте... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя ДНР обнаружили бойцы группировки войск "Запад" на позициях, отбитых у ВСУ в населенном пункте Кировск, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Минобороны РФ сообщало об освобождении Кировска в ДНР в понедельник. "Бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Запад" на отбитых в Кировске (ДНР) у ВСУ позициях обнаружили тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя. Судя по косвенным признакам, мужчина был местным жителем, которого украинские боевики незаконно задержали, приковали к нарам и затем пытали", - сказал РИА Новости представитель силовых структур. По словам собеседника агентства, мужчина скончался до захода на украинские позиции российских штурмовиков. "Тело было обнаружено прикованным стяжками в блиндаже", - подытожили в силовом ведомстве. Видео, запечатлевшее найденного на украинских позициях погибшего мирного жителя ДНР, передано в распоряжение агентства. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
В Кировске нашли тело замученного украинскими боевиками мирного жителя

В Кировске нашли тело замученного военными ВСУ мирного жителя ДНР

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя ДНР обнаружили бойцы группировки войск "Запад" на позициях, отбитых у ВСУ в населенном пункте Кировск, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Минобороны РФ сообщало об освобождении Кировска в ДНР в понедельник.
"Бойцы штурмовых подразделений группировки войск "Запад" на отбитых в Кировске (ДНР) у ВСУ позициях обнаружили тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя. Судя по косвенным признакам, мужчина был местным жителем, которого украинские боевики незаконно задержали, приковали к нарам и затем пытали", - сказал РИА Новости представитель силовых структур.
По словам собеседника агентства, мужчина скончался до захода на украинские позиции российских штурмовиков.
"Тело было обнаружено прикованным стяжками в блиндаже", - подытожили в силовом ведомстве.
Видео, запечатлевшее найденного на украинских позициях погибшего мирного жителя ДНР, передано в распоряжение агентства.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияКировскВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
