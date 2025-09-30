https://ria.ru/20250930/dnepr-2045334363.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили до 65 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Львово и Белозерка Херсонской области. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов" ,- говорится в сообщении российского военного ведомства.
