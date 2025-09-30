Рейтинг@Mail.ru
Пятеро детей из России попали в базу "Миротворец" - РИА Новости, 30.09.2025
12:55 30.09.2025
Пятеро детей из России попали в базу "Миротворец"
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пятеро детей и десять подростков из России внесены в скандальную украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта. На сайте указано, что 12-летняя Полина, 12-летняя Вероника, 11-летний Назар, 9-летний Егор и 11-летняя Вероника якобы сознательно нарушили границу Украины. В базу также были внесены имена и личные данные десяти подростков от 14 до 17 лет. Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных. Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пятеро детей и десять подростков из России внесены в скандальную украинскую базу "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта.
На сайте указано, что 12-летняя Полина, 12-летняя Вероника, 11-летний Назар, 9-летний Егор и 11-летняя Вероника якобы сознательно нарушили границу Украины. В базу также были внесены имена и личные данные десяти подростков от 14 до 17 лет.
Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных.
Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
