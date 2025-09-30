https://ria.ru/20250930/delo-2045281760.html

Курьер, арестованная по делу Долиной, заявила об ухудшении здоровья

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Находящаяся в СИЗО курьер Анжела Цырульникова, забравшая деньги у народной артистки РФ Ларисы Долиной, заявила об ухудшении здоровья из-за стресса и переживаний, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В апелляционной жалобе обвиняемая… сообщает о том, что из-за стресса и переживаний у нее ухудшилось состояние здоровья, что также усугубляется длительным нахождением под стражей", - сказано в документах. На скамье подсудимых четыре фигуранта: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Всем предъявлено обвинение в совершении мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере. Они находятся в СИЗО. Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы. По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля 2024 года по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175 миллионов 120 тысяч рублей. Они также лишили ее права на жилое помещение - квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей. Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову - предполагаемую пособницу аферистов. Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева и давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей. В конце декабря был арестован четвертый соучастник Андрей Основа. Прокуратура столицы сообщала, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей. Сама же Долина подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, который в последствие выиграла и вернула себе квартиру. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и обжаловала его. ​Мосгорсуд затем встал на сторону Долиной. Адвокат Лурье заявил РИА Новости, что продолжит добиваться отмены решения. Уголовное дело поступило в Балашихинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

