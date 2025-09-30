https://ria.ru/20250930/delo-2045277266.html

Дело в отношении строившего космодром Восточный экс-главы ФГУП прекратили

Дело в отношении строившего космодром Восточный экс-главы ФГУП прекратили - РИА Новости, 30.09.2025

Дело в отношении строившего космодром Восточный экс-главы ФГУП прекратили

Суд в Москве прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России Владимира Шамаилова о злоупотреблении... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T05:00:00+03:00

2025-09-30T05:00:00+03:00

2025-09-30T05:00:00+03:00

происшествия

россия

москва

ивановская область

спецстрой

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

фгуп "спецстройтехнологии"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Суд в Москве прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России Владимира Шамаилова о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Обвинение Шамаилову было предъявлено ещё в 2014 году, за предусмотренный законом десятилетний срок точка в деле поставлена не была, подчеркивается в материалах. Решение суда обжаловано. Согласно материалам, в период с сентября 2014 по март 2015 года Шамаилов, занимая должность начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России, создавал видимость надлежащего выполнения им трудовых обязанностей и достижения положительных результатов производственно-хозяйственной деятельности возглавляемого им предприятия, укрепляя свой статус и авторитет как эффективного руководителя, также он приукрасил перед Спецстроем действительное положение дел по исполнению государственного контракта. Контракт, следует из материалов, был заключен на выполнение работ для нужд космодрома Восточный: строительство жилья с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории. Дорогомиловский суд Москвы в 2016 году приговорил Шамаилова, ранее занимавшего должность замруководителя Центрального регионального центра МЧС (ЦРЦ МЧС), к 4,5 годам колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщали в прокуратуре Москвы, он незаконно подписал акты о приемке выполненных работ при строительстве пожарного депо в деревне Спасское Ивановской области, тогда как контракт был сорван. Позднее этот приговор был отменен. Как указано в судебных документах, с тех пор в разное время Шамаилова обвиняли по статьям УК РФ "мошенничество", "злоупотребление полномочиями" и "коммерческий подкуп", однако в окончательной редакции ему вменили два эпизода злоупотреблений, уголовное дело по ним и было прекращено.

https://ria.ru/20250710/mosoblsud-2028453780.html

https://ria.ru/20250612/delo-2022460806.html

россия

москва

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, ивановская область, спецстрой, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фгуп "спецстройтехнологии"