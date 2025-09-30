Рейтинг@Mail.ru
Дело в отношении строившего космодром Восточный экс-главы ФГУП прекратили
30.09.2025
Дело в отношении строившего космодром Восточный экс-главы ФГУП прекратили
Дело в отношении строившего космодром Восточный экс-главы ФГУП прекратили - РИА Новости, 30.09.2025
Дело в отношении строившего космодром Восточный экс-главы ФГУП прекратили
Суд в Москве прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России Владимира Шамаилова о злоупотреблении... РИА Новости, 30.09.2025
происшествия
россия
москва
ивановская область
спецстрой
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
фгуп "спецстройтехнологии"
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Суд в Москве прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России Владимира Шамаилова о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Обвинение Шамаилову было предъявлено ещё в 2014 году, за предусмотренный законом десятилетний срок точка в деле поставлена не была, подчеркивается в материалах. Решение суда обжаловано. Согласно материалам, в период с сентября 2014 по март 2015 года Шамаилов, занимая должность начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России, создавал видимость надлежащего выполнения им трудовых обязанностей и достижения положительных результатов производственно-хозяйственной деятельности возглавляемого им предприятия, укрепляя свой статус и авторитет как эффективного руководителя, также он приукрасил перед Спецстроем действительное положение дел по исполнению государственного контракта. Контракт, следует из материалов, был заключен на выполнение работ для нужд космодрома Восточный: строительство жилья с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории. Дорогомиловский суд Москвы в 2016 году приговорил Шамаилова, ранее занимавшего должность замруководителя Центрального регионального центра МЧС (ЦРЦ МЧС), к 4,5 годам колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщали в прокуратуре Москвы, он незаконно подписал акты о приемке выполненных работ при строительстве пожарного депо в деревне Спасское Ивановской области, тогда как контракт был сорван. Позднее этот приговор был отменен. Как указано в судебных документах, с тех пор в разное время Шамаилова обвиняли по статьям УК РФ "мошенничество", "злоупотребление полномочиями" и "коммерческий подкуп", однако в окончательной редакции ему вменили два эпизода злоупотреблений, уголовное дело по ним и было прекращено.
россия
москва
ивановская область
происшествия, россия, москва, ивановская область, спецстрой, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фгуп "спецстройтехнологии"
Происшествия, Россия, Москва, Ивановская область, Спецстрой, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ФГУП "Спецстройтехнологии"
Дело в отношении строившего космодром Восточный экс-главы ФГУП прекратили

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Суд в Москве прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России Владимира Шамаилова о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Обвинение Шамаилову было предъявлено ещё в 2014 году, за предусмотренный законом десятилетний срок точка в деле поставлена не была, подчеркивается в материалах.
Решение суда обжаловано.
Согласно материалам, в период с сентября 2014 по март 2015 года Шамаилов, занимая должность начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России, создавал видимость надлежащего выполнения им трудовых обязанностей и достижения положительных результатов производственно-хозяйственной деятельности возглавляемого им предприятия, укрепляя свой статус и авторитет как эффективного руководителя, также он приукрасил перед Спецстроем действительное положение дел по исполнению государственного контракта.
Контракт, следует из материалов, был заключен на выполнение работ для нужд космодрома Восточный: строительство жилья с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории.
Дорогомиловский суд Москвы в 2016 году приговорил Шамаилова, ранее занимавшего должность замруководителя Центрального регионального центра МЧС (ЦРЦ МЧС), к 4,5 годам колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщали в прокуратуре Москвы, он незаконно подписал акты о приемке выполненных работ при строительстве пожарного депо в деревне Спасское Ивановской области, тогда как контракт был сорван. Позднее этот приговор был отменен.
Как указано в судебных документах, с тех пор в разное время Шамаилова обвиняли по статьям УК РФ "мошенничество", "злоупотребление полномочиями" и "коммерческий подкуп", однако в окончательной редакции ему вменили два эпизода злоупотреблений, уголовное дело по ним и было прекращено.
Происшествия
 
 
