Дело в отношении строившего космодром Восточный экс-главы ФГУП прекратили

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Суд в Москве прекратил уголовное дело в отношении бывшего начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России Владимира Шамаилова о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Обвинение Шамаилову было предъявлено ещё в 2014 году, за предусмотренный законом десятилетний срок точка в деле поставлена не была, подчеркивается в материалах.
Решение суда обжаловано.
Согласно материалам, в период с сентября 2014 по март 2015 года Шамаилов, занимая должность начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России, создавал видимость надлежащего выполнения им трудовых обязанностей и достижения положительных результатов производственно-хозяйственной деятельности возглавляемого им предприятия, укрепляя свой статус и авторитет как эффективного руководителя, также он приукрасил перед Спецстроем действительное положение дел по исполнению государственного контракта.
Контракт, следует из материалов, был заключен на выполнение работ для нужд космодрома Восточный: строительство жилья с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории.
Дорогомиловский суд Москвы в 2016 году приговорил Шамаилова, ранее занимавшего должность замруководителя Центрального регионального центра МЧС (ЦРЦ МЧС), к 4,5 годам колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщали в прокуратуре Москвы, он незаконно подписал акты о приемке выполненных работ при строительстве пожарного депо в деревне Спасское Ивановской области, тогда как контракт был сорван. Позднее этот приговор был отменен.
Как указано в судебных документах, с тех пор в разное время Шамаилова обвиняли по статьям УК РФ "мошенничество", "злоупотребление полномочиями" и "коммерческий подкуп", однако в окончательной редакции ему вменили два эпизода злоупотреблений, уголовное дело по ним и было прекращено.