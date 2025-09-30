https://ria.ru/20250930/delo-2045276064.html

На трэш-блогера Юлию Финесс могут завести дело за развращение подростка

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Против блогера Юлии Финесс могут возбудить уголовное дело за развращение 14-летнего подростка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что 21-летняя треш-блогер публикует в интернете материалы интимного характера с 14-летним мальчиком, а также рекламирует наркотики. После этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести по данному факту проверку. "В отношении треш-блогера Финесс может быть возбуждено уголовное дело. Ведется проверка по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего", — рассказал собеседник агентства. Согласно УК, Финесс может грозить лишение свободы вплоть до трех лет.

