Рейтинг@Mail.ru
На трэш-блогера Юлию Финесс могут завести дело за развращение подростка - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 30.09.2025 (обновлено: 05:58 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/delo-2045276064.html
На трэш-блогера Юлию Финесс могут завести дело за развращение подростка
На трэш-блогера Юлию Финесс могут завести дело за развращение подростка - РИА Новости, 30.09.2025
На трэш-блогера Юлию Финесс могут завести дело за развращение подростка
Против блогера Юлии Финесс могут возбудить уголовное дело за развращение 14-летнего подростка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T04:21:00+03:00
2025-09-30T05:58:00+03:00
россия
екатерина мизулина
александр бастрыкин
лига безопасного интернета
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Против блогера Юлии Финесс могут возбудить уголовное дело за развращение 14-летнего подростка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что 21-летняя треш-блогер публикует в интернете материалы интимного характера с 14-летним мальчиком, а также рекламирует наркотики. После этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести по данному факту проверку. "В отношении треш-блогера Финесс может быть возбуждено уголовное дело. Ведется проверка по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего", — рассказал собеседник агентства. Согласно УК, Финесс может грозить лишение свободы вплоть до трех лет.
https://ria.ru/20250507/pristavy-2015454177.html
https://ria.ru/20250620/prigovor-2024224379.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, екатерина мизулина, александр бастрыкин, лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Екатерина Мизулина, Александр Бастрыкин, Лига безопасного интернета, Следственный комитет России (СК РФ)
На трэш-блогера Юлию Финесс могут завести дело за развращение подростка

На трэш-блогера Финесс могут завести дело за развращение 14-летнего подростка

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Против блогера Юлии Финесс могут возбудить уголовное дело за развращение 14-летнего подростка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале сообщила, что 21-летняя треш-блогер публикует в интернете материалы интимного характера с 14-летним мальчиком, а также рекламирует наркотики. После этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести по данному факту проверку.
Фотография из Instagram-аккаунта Александра Шпака - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Приставы не смогли списать долги с треш-блогера Шпака*
7 мая, 09:38
"В отношении треш-блогера Финесс может быть возбуждено уголовное дело. Ведется проверка по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего", — рассказал собеседник агентства.
Согласно УК, Финесс может грозить лишение свободы вплоть до трех лет.
Участник группы треш-блогеров, который нападал на прохожих в Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Треш-блогерам, нападавшим на прохожих в Петербурге, вынесли приговор
20 июня, 14:24
 
РоссияЕкатерина МизулинаАлександр БастрыкинЛига безопасного интернетаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала