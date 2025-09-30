Фигурант дела об аферах с курсами оформил свою Lamborghini на бабушку

https://ria.ru/20250930/chp-2045475826.html

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Блогер Андрей Сидоропуло, который благодаря аферам с обучающими курсами купил автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей, оформил машину на бабушку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "На бабушку (оформил - ред.)", - сказал Сидоропуло, отвечая на вопрос судьи о том, на чье имя он оформлял Lamborghini при регистрации. Савеловский суд Москвы рассматривает дело Сидоропуло в особом порядке.

