Фигурант дела об аферах с курсами оформил свою Lamborghini на бабушку - РИА Новости, 30.09.2025
18:05 30.09.2025
Фигурант дела об аферах с курсами оформил свою Lamborghini на бабушку
Фигурант дела об аферах с курсами оформил свою Lamborghini на бабушку
москва
общество
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Блогер Андрей Сидоропуло, который благодаря аферам с обучающими курсами купил автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей, оформил машину на бабушку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "На бабушку (оформил - ред.)", - сказал Сидоропуло, отвечая на вопрос судьи о том, на чье имя он оформлял Lamborghini при регистрации. Савеловский суд Москвы рассматривает дело Сидоропуло в особом порядке.
москва, lamborghini, общество
Москва, Lamborghini, Общество
Фигурант дела об аферах с курсами оформил свою Lamborghini на бабушку

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАндрей Сидоропуло в суде
Андрей Сидоропуло в суде - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Андрей Сидоропуло в суде. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Блогер Андрей Сидоропуло, который благодаря аферам с обучающими курсами купил автомобиль Lamborghini за 22 миллиона рублей, оформил машину на бабушку, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"На бабушку (оформил - ред.)", - сказал Сидоропуло, отвечая на вопрос судьи о том, на чье имя он оформлял Lamborghini при регистрации.
Савеловский суд Москвы рассматривает дело Сидоропуло в особом порядке.
