СМИ: четырем участникам протестов в Чикаго предъявили обвинения

30.09.2025

СМИ: четырем участникам протестов в Чикаго предъявили обвинения

Четырем участникам протестов против действий миграционной полиции ICE в Чикаго предъявлены федеральные обвинения, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на... РИА Новости, 30.09.2025

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Четырем участникам протестов против действий миграционной полиции ICE в Чикаго предъявлены федеральные обвинения, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на судебные документы. Ранее силы погранично-таможенной службы США прибыли в Чикаго после заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести нацгвардию в город для наведения порядка. "Против четырех обвиняемых выдвинуты обвинения в нападении на сотрудников правоохранительных органов и оказании им сопротивления у здания иммиграционной службы в Бродвью во время многодневной акции протеста в субботу", - передает новостное агентство. Как следует из судебных документов, на которые ссылается телеканал, один из обвиняемых, Пол Айвери, угрожал убийством федеральным агентам, повредил автомобиль и применил силу против сотрудников Департамента внутренней безопасности. Еще трое задержанных - Хьюберт Мазур, Рэй Коллинз и Джоселин Робледо - также участвовали в столкновениях с офицерами. Отмечается, что у Коллинза и Робледо при себе были полуавтоматические пистолеты, позже выяснилось, что они имели законные разрешения на их ношение. Губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер на пресс-конференции в понедельник обвинил федеральные власти в применении слезоточивого газа, перцовых баллончиков, резиновых пуль и светошумовых гранат против протестующих, журналистов и случайных прохожих в Бродвью. По его словам, администрация Трампа намеренно пытается дестабилизировать ситуацию в Чикаго, чтобы "посеять страх и раскол среди американцев", а не обеспечить общественную безопасность.

