Рейтинг@Mail.ru
СМИ: четырем участникам протестов в Чикаго предъявили обвинения - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:28 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/chikago-2045273745.html
СМИ: четырем участникам протестов в Чикаго предъявили обвинения
СМИ: четырем участникам протестов в Чикаго предъявили обвинения - РИА Новости, 30.09.2025
СМИ: четырем участникам протестов в Чикаго предъявили обвинения
Четырем участникам протестов против действий миграционной полиции ICE в Чикаго предъявлены федеральные обвинения, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T03:28:00+03:00
2025-09-30T03:28:00+03:00
в мире
чикаго
сша
иллинойс
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151404/91/1514049179_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3010119de0e874ace7ba5e3f8b863a27.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Четырем участникам протестов против действий миграционной полиции ICE в Чикаго предъявлены федеральные обвинения, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на судебные документы. Ранее силы погранично-таможенной службы США прибыли в Чикаго после заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести нацгвардию в город для наведения порядка. "Против четырех обвиняемых выдвинуты обвинения в нападении на сотрудников правоохранительных органов и оказании им сопротивления у здания иммиграционной службы в Бродвью во время многодневной акции протеста в субботу", - передает новостное агентство. Как следует из судебных документов, на которые ссылается телеканал, один из обвиняемых, Пол Айвери, угрожал убийством федеральным агентам, повредил автомобиль и применил силу против сотрудников Департамента внутренней безопасности. Еще трое задержанных - Хьюберт Мазур, Рэй Коллинз и Джоселин Робледо - также участвовали в столкновениях с офицерами. Отмечается, что у Коллинза и Робледо при себе были полуавтоматические пистолеты, позже выяснилось, что они имели законные разрешения на их ношение. Губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер на пресс-конференции в понедельник обвинил федеральные власти в применении слезоточивого газа, перцовых баллончиков, резиновых пуль и светошумовых гранат против протестующих, журналистов и случайных прохожих в Бродвью. По его словам, администрация Трампа намеренно пытается дестабилизировать ситуацию в Чикаго, чтобы "посеять страх и раскол среди американцев", а не обеспечить общественную безопасность.
https://ria.ru/20250929/chikago-2045010424.html
https://ria.ru/20250929/ssha-2045006262.html
чикаго
сша
иллинойс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151404/91/1514049179_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_2730c50802fe7cf1d0a17908183a4133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чикаго, сша, иллинойс, дональд трамп
В мире, Чикаго, США, Иллинойс, Дональд Трамп
СМИ: четырем участникам протестов в Чикаго предъявили обвинения

ABC News: четырем участникам протестов в Чикаго предъявлены обвинения

CC BY-SA 2.0 / Sönke Biehl / ЧикагоЧикаго, США
Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
CC BY-SA 2.0 / Sönke Biehl / Чикаго
Чикаго, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Четырем участникам протестов против действий миграционной полиции ICE в Чикаго предъявлены федеральные обвинения, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на судебные документы.
Ранее силы погранично-таможенной службы США прибыли в Чикаго после заявлений президента США Дональда Трампа о планах ввести нацгвардию в город для наведения порядка.
Cотрудники иммиграционной полиции США - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Репортер CBS в Чикаго заявила об атаке ICE её машины
Вчера, 04:31
"Против четырех обвиняемых выдвинуты обвинения в нападении на сотрудников правоохранительных органов и оказании им сопротивления у здания иммиграционной службы в Бродвью во время многодневной акции протеста в субботу", - передает новостное агентство.
Как следует из судебных документов, на которые ссылается телеканал, один из обвиняемых, Пол Айвери, угрожал убийством федеральным агентам, повредил автомобиль и применил силу против сотрудников Департамента внутренней безопасности. Еще трое задержанных - Хьюберт Мазур, Рэй Коллинз и Джоселин Робледо - также участвовали в столкновениях с офицерами. Отмечается, что у Коллинза и Робледо при себе были полуавтоматические пистолеты, позже выяснилось, что они имели законные разрешения на их ношение.
Губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер на пресс-конференции в понедельник обвинил федеральные власти в применении слезоточивого газа, перцовых баллончиков, резиновых пуль и светошумовых гранат против протестующих, журналистов и случайных прохожих в Бродвью. По его словам, администрация Трампа намеренно пытается дестабилизировать ситуацию в Чикаго, чтобы "посеять страх и раскол среди американцев", а не обеспечить общественную безопасность.
Прибытие пограничной службы США в Чикаго после сообщений Трампа о планах навести порядок в городе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Пограничная служба США начала задержания в Чикаго
Вчера, 03:16
 
В миреЧикагоСШАИллинойсДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала