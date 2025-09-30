Рейтинг@Mail.ru
Чехия закроет въезд российским дипломатам - РИА Новости, 30.09.2025
15:16 30.09.2025
Чехия закроет въезд российским дипломатам
Чехия закроет въезд российским дипломатам - РИА Новости, 30.09.2025
Чехия закроет въезд российским дипломатам
Владельцам российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в Чехии, будет запрещён въезд в республику, решение об этом принято... РИА Новости, 30.09.2025
в мире
чехия
ян липавский
евросоюз
шенгенская зона
россия
ПРАГА, 30 сен – РИА Новости. Владельцам российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в Чехии, будет запрещён въезд в республику, решение об этом принято правительством во вторник, мера направлена на ограничение передвижения российских дипломатов по странам ЕС, сообщило агентство ЧТК. "Эта мера распространяется на международные аэропорты. Число диверсионных операций растёт... Мы подаем пример другим странам, и я продолжу добиваться принятия наиболее последовательных мер на уровне всей Шенгенской зоны", - заявил журналистам глава МИД Чехии Ян Липавский.
в мире, чехия, ян липавский, евросоюз, шенгенская зона, россия
В мире, Чехия, Ян Липавский, Евросоюз, Шенгенская зона, Россия
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
В Праге. Архивное фото
ПРАГА, 30 сен – РИА Новости. Владельцам российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в Чехии, будет запрещён въезд в республику, решение об этом принято правительством во вторник, мера направлена на ограничение передвижения российских дипломатов по странам ЕС, сообщило агентство ЧТК.
«
"Эта мера распространяется на международные аэропорты. Число диверсионных операций растёт... Мы подаем пример другим странам, и я продолжу добиваться принятия наиболее последовательных мер на уровне всей Шенгенской зоны", - заявил журналистам глава МИД Чехии Ян Липавский.
В миреЧехияЯн ЛипавскийЕвросоюзШенгенская зонаРоссия
 
 
