Чехия закроет въезд российским дипломатам
Чехия закроет въезд российским дипломатам - РИА Новости, 30.09.2025
Чехия закроет въезд российским дипломатам
Владельцам российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в Чехии, будет запрещён въезд в республику, решение об этом принято... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T15:16:00+03:00
2025-09-30T15:16:00+03:00
2025-09-30T15:16:00+03:00
ПРАГА, 30 сен – РИА Новости. Владельцам российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в Чехии, будет запрещён въезд в республику, решение об этом принято правительством во вторник, мера направлена на ограничение передвижения российских дипломатов по странам ЕС, сообщило агентство ЧТК. "Эта мера распространяется на международные аэропорты. Число диверсионных операций растёт... Мы подаем пример другим странам, и я продолжу добиваться принятия наиболее последовательных мер на уровне всей Шенгенской зоны", - заявил журналистам глава МИД Чехии Ян Липавский.
