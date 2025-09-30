https://ria.ru/20250930/chehija-2045393147.html

Чехия закроет въезд российским дипломатам

Чехия закроет въезд российским дипломатам - РИА Новости, 30.09.2025

Чехия закроет въезд российским дипломатам

Владельцам российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в Чехии, будет запрещён въезд в республику, решение об этом принято... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T15:16:00+03:00

2025-09-30T15:16:00+03:00

2025-09-30T15:16:00+03:00

в мире

чехия

ян липавский

евросоюз

шенгенская зона

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102261/23/1022612305_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_7931cd730eb405a09c744fb791353caf.jpg

ПРАГА, 30 сен – РИА Новости. Владельцам российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в Чехии, будет запрещён въезд в республику, решение об этом принято правительством во вторник, мера направлена на ограничение передвижения российских дипломатов по странам ЕС, сообщило агентство ЧТК. "Эта мера распространяется на международные аэропорты. Число диверсионных операций растёт... Мы подаем пример другим странам, и я продолжу добиваться принятия наиболее последовательных мер на уровне всей Шенгенской зоны", - заявил журналистам глава МИД Чехии Ян Липавский.

https://ria.ru/20250210/evropa-1998296769.html

чехия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чехия, ян липавский, евросоюз, шенгенская зона, россия