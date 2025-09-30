https://ria.ru/20250930/brayen-2045295379.html
В США выступили с предупреждением из-за возможной передачи Tomahawk Украине
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Возможная передача Украине ракет Tomahawk приведет к войне США и России на Европейском континенте, пишет бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack. "Это решение — опрометчивое и может привести к эскалации конфликта. Оно поставит США на прямой курс столкновения с Россией, который может привести к войне в Европе", — заявил эксперт. По словам Брайена, для использования этого вооружения нужно присутствие американских военных на украинской территории, что означает прямое участие Штатов в конфликте. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что Россия сформулирует ответную позицию, когда оценит потенциальные угрозы и поймет, кто будет вовлечен в этот процесс. Представитель Кремля отметил, что не существует какой-либо панацеи или волшебного оружия, которое позволит Украине изменить ситуацию на фронте.
