Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака, сообщили СМИ
Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.09.2025
Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака, сообщили СМИ
Голливудская актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан расстались после 19 лет брака, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T01:24:00+03:00
2025-09-30T01:24:00+03:00
2025-09-30T05:55:00+03:00
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Голливудская актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан расстались после 19 лет брака, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. Кидман и Урбан поженились в 2006 году. У них двое детей — 14 и 17 лет. "Николь Кидман и Кит Урбан расстались", — говорится в сообщении. По данным источников портала, пара живет раздельно с начала лета 2025 года. Причины расставания не указываются, однако источники сообщили порталу, что Кидман "не хотела расставания и пыталась спасти брак".
