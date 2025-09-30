Рейтинг@Mail.ru
Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака, сообщили СМИ
01:24 30.09.2025 (обновлено: 05:55 30.09.2025)
Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака, сообщили СМИ
Голливудская актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан расстались после 19 лет брака, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Голливудская актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан расстались после 19 лет брака, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. Кидман и Урбан поженились в 2006 году. У них двое детей — 14 и 17 лет. "Николь Кидман и Кит Урбан расстались", — говорится в сообщении. По данным источников портала, пара живет раздельно с начала лета 2025 года. Причины расставания не указываются, однако источники сообщили порталу, что Кидман "не хотела расставания и пыталась спасти брак".
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Голливудская актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан расстались после 19 лет брака, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.
Кидман и Урбан поженились в 2006 году. У них двое детей — 14 и 17 лет.
"Николь Кидман и Кит Урбан расстались", — говорится в сообщении.
По данным источников портала, пара живет раздельно с начала лета 2025 года. Причины расставания не указываются, однако источники сообщили порталу, что Кидман "не хотела расставания и пыталась спасти брак".
