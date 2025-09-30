https://ria.ru/20250930/brak-2045268343.html

Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака, сообщили СМИ

Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.09.2025

Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака, сообщили СМИ

Голливудская актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан расстались после 19 лет брака, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T01:24:00+03:00

2025-09-30T01:24:00+03:00

2025-09-30T05:55:00+03:00

шоубиз

николь кидман

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792567934_0:0:1972:1109_1920x0_80_0_0_f734680e62414b38fed45affae3ba6cb.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Голливудская актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан расстались после 19 лет брака, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники. Кидман и Урбан поженились в 2006 году. У них двое детей — 14 и 17 лет. "Николь Кидман и Кит Урбан расстались", — говорится в сообщении. По данным источников портала, пара живет раздельно с начала лета 2025 года. Причины расставания не указываются, однако источники сообщили порталу, что Кидман "не хотела расставания и пыталась спасти брак".

https://ria.ru/20250928/pevitsa-2044850838.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николь кидман