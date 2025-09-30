https://ria.ru/20250930/bpla-2045286054.html
Над пятью регионами за ночь сбили 81 украинский БПЛА
Над пятью регионами за ночь сбили 81 украинский БПЛА - РИА Новости, 30.09.2025
Над пятью регионами за ночь сбили 81 украинский БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 81 украинский беспилотник над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T07:33:00+03:00
2025-09-30T07:33:00+03:00
2025-09-30T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
воронежская область
вооруженные силы украины
волгоградская область
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:428:920:946_1920x0_80_0_0_b483e8ec956ce76276d7729eb859be08.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 81 украинский беспилотник над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке. Бойцы сбили: В трех населенных пунктах Светлоярского района Волгоградской области после атаки БПЛА оказалось нарушено электроснабжение. На линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительным данным, повреждений строений и пострадавших нет. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045275315.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
россия
воронежская область
волгоградская область
курская область
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:256:920:946_1920x0_80_0_0_14eb7da0cf7673220bdeade7ee6ad8d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, россия, воронежская область, вооруженные силы украины, волгоградская область, безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Волгоградская область, Безопасность, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)