https://ria.ru/20250930/bpla-2045286054.html

Над пятью регионами за ночь сбили 81 украинский БПЛА

Над пятью регионами за ночь сбили 81 украинский БПЛА - РИА Новости, 30.09.2025

Над пятью регионами за ночь сбили 81 украинский БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 81 украинский беспилотник над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T07:33:00+03:00

2025-09-30T07:33:00+03:00

2025-09-30T14:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

россия

воронежская область

вооруженные силы украины

волгоградская область

безопасность

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:428:920:946_1920x0_80_0_0_b483e8ec956ce76276d7729eb859be08.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 81 украинский беспилотник над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке. Бойцы сбили: В трех населенных пунктах Светлоярского района Волгоградской области после атаки БПЛА оказалось нарушено электроснабжение. На линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительным данным, повреждений строений и пострадавших нет. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045275315.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

россия

воронежская область

волгоградская область

курская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, россия, воронежская область, вооруженные силы украины, волгоградская область, безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)