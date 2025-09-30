Рейтинг@Mail.ru
Над пятью регионами за ночь сбили 81 украинский БПЛА - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 30.09.2025 (обновлено: 14:59 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/bpla-2045286054.html
Над пятью регионами за ночь сбили 81 украинский БПЛА
Над пятью регионами за ночь сбили 81 украинский БПЛА - РИА Новости, 30.09.2025
Над пятью регионами за ночь сбили 81 украинский БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 81 украинский беспилотник над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T07:33:00+03:00
2025-09-30T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
россия
воронежская область
вооруженные силы украины
волгоградская область
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:428:920:946_1920x0_80_0_0_b483e8ec956ce76276d7729eb859be08.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 81 украинский беспилотник над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке. Бойцы сбили: В трех населенных пунктах Светлоярского района Волгоградской области после атаки БПЛА оказалось нарушено электроснабжение. На линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительным данным, повреждений строений и пострадавших нет. В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250930/spetsoperatsiya-2045275315.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
россия
воронежская область
волгоградская область
курская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043677402_0:256:920:946_1920x0_80_0_0_14eb7da0cf7673220bdeade7ee6ad8d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, россия, воронежская область, вооруженные силы украины, волгоградская область, безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Россия, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Волгоградская область, Безопасность, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Над пятью регионами за ночь сбили 81 украинский БПЛА

© Фото : соцсетиСлед от ракеты ПВО в Московской области
След от ракеты ПВО в Московской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 81 украинский беспилотник над пятью российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.
Подземный пункт управления украинскими дронами Баба-Яга уничтожен под Красноармейском - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
У Красноармейска уничтожили подземный пункт управления дронами "Баба-Яга"
Вчера, 04:02
Бойцы сбили:
  • 26 дронов — над Воронежской областью;
  • 25 — над Белгородской;
  • 12 — над Ростовской;
  • 11 — над Курской;
  • семь — над Волгоградской.
В трех населенных пунктах Светлоярского района Волгоградской области после атаки БПЛА оказалось нарушено электроснабжение. На линии электропередачи работают ремонтные бригады. По предварительным данным, повреждений строений и пострадавших нет.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьРоссияВоронежская областьВооруженные силы УкраиныВолгоградская областьБезопасностьКурская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала