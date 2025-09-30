https://ria.ru/20250930/bpla-2045267634.html

Raytheon получил контракт на более чем $5 миллиардов на поставку БПЛА

30.09.2025

Пентагон заявил во вторник, что присудил американской корпорации Raytheon контракт на более чем 5 миллиардов долларов на поставку БПЛА Coyote.

ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Пентагон заявил во вторник, что присудил американской корпорации Raytheon контракт на более чем 5 миллиардов долларов на поставку БПЛА Coyote. "Компания Raytheon Co., г. Тусон, штат Аризона, получила контракт с оплатой себестоимости и фиксированной оплатой на поставку ракетной системы Coyote, включающей стационарные и мобильные пусковые установки ракет Coyote, кинетические и некинетические перехватчики, а также радиолокационные станции Ku-диапазона. Стоимость контракта составляет 5 039 629 681 доллар США", - говорится в заявлении ведомства. Ожидается, что контракт должен быть полностью выполнен к сентябрю 2033 года, отмечают в Пентагоне.

