В Белгородской области после падения обломков БПЛА произошел пожар

В Белгородской области после падения обломков БПЛА произошел пожар

2025-09-30T00:33:00+03:00

2025-09-30T00:33:00+03:00

2025-09-30T00:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Отражение атаки ВСУ продолжается на территории Белгородской области, в результате падения обломков БПЛА произошел пожар в хозяйственной постройке, возгорание ликвидировано, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Отражение атак беспилотников ВСУ над территорией нашей области продолжается. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе в посёлке Майский после падения обломков от сбитого БПЛА произошёл пожар в хозпостройке", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что возгорание ликвидировано. Также осколками посечены фасад частного дома и легковой автомобиль.

белгородская область

белгородский район

2025

