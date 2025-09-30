Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области после падения обломков БПЛА произошел пожар - РИА Новости, 30.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:33 30.09.2025
В Белгородской области после падения обломков БПЛА произошел пожар
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Отражение атаки ВСУ продолжается на территории Белгородской области, в результате падения обломков БПЛА произошел пожар в хозяйственной постройке, возгорание ликвидировано, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Отражение атак беспилотников ВСУ над территорией нашей области продолжается. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе в посёлке Майский после падения обломков от сбитого БПЛА произошёл пожар в хозпостройке", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что возгорание ликвидировано. Также осколками посечены фасад частного дома и легковой автомобиль.
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
© Настоящий Гладков/TelegramЗагоревшаяся после падения обломков БПЛА хозпостройка в Белгородской области
Загоревшаяся после падения обломков БПЛА хозпостройка в Белгородской области. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
При обстреле Дзержинска пострадала женщина
