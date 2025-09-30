https://ria.ru/20250930/bpla-2045264414.html
В Белгородской области после падения обломков БПЛА произошел пожар
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Отражение атаки ВСУ продолжается на территории Белгородской области, в результате падения обломков БПЛА произошел пожар в хозяйственной постройке, возгорание ликвидировано, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Отражение атак беспилотников ВСУ над территорией нашей области продолжается. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе в посёлке Майский после падения обломков от сбитого БПЛА произошёл пожар в хозпостройке", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что возгорание ликвидировано. Также осколками посечены фасад частного дома и легковой автомобиль.
