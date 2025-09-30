https://ria.ru/20250930/bosfor-2045308012.html

Около 70 судов скопилось в Босфорском проливе

Около 70 судов скопилось в Босфорском проливе - РИА Новости, 30.09.2025

Около 70 судов скопилось в Босфорском проливе

Семь десятков судов, в основном пассажирских и прогулочных, скопилось в Босфорском проливе из-за за заглохшего сухогруза, следует из данных портала по... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T10:27:00+03:00

2025-09-30T10:27:00+03:00

2025-09-30T11:22:00+03:00

в мире

россия

босфор

панама

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002019031_0:195:3009:1888_1920x0_80_0_0_70a70a7d992f7bf04bf42dfa97c96449.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Семь десятков судов, в основном пассажирских и прогулочных, скопилось в Босфорском проливе из-за за заглохшего сухогруза, следует из данных портала по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic. Как сообщило турецкое Министерство транспорта и инфраструктуры, утром Босфорский пролив перекрыли, потому что у берегов района Умуръери у 98-метрового сухогруза Arda вышел из строя двигатель. Судно отбуксировали к причалу Бююкдере. По информации Marine Traffic, судно Arda ходит под флагом Панамы. Оно направлялось из Бандырма в российский порт Туапсе и должно было прибыть туда 4 октября.

https://ria.ru/20250919/chislo-2043101736.html

россия

босфор

панама

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, босфор, панама