Около 70 судов скопилось в Босфорском проливе - РИА Новости, 30.09.2025
10:27 30.09.2025 (обновлено: 11:22 30.09.2025)
Около 70 судов скопилось в Босфорском проливе
в мире
россия
босфор
панама
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Семь десятков судов, в основном пассажирских и прогулочных, скопилось в Босфорском проливе из-за за заглохшего сухогруза, следует из данных портала по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic. Как сообщило турецкое Министерство транспорта и инфраструктуры, утром Босфорский пролив перекрыли, потому что у берегов района Умуръери у 98-метрового сухогруза Arda вышел из строя двигатель. Судно отбуксировали к причалу Бююкдере. По информации Marine Traffic, судно Arda ходит под флагом Панамы. Оно направлялось из Бандырма в российский порт Туапсе и должно было прибыть туда 4 октября.
россия
босфор
панама
в мире, россия, босфор, панама
В мире, Россия, Босфор, Панама
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Семь десятков судов, в основном пассажирских и прогулочных, скопилось в Босфорском проливе из-за за заглохшего сухогруза, следует из данных портала по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic.
Как сообщило турецкое Министерство транспорта и инфраструктуры, утром Босфорский пролив перекрыли, потому что у берегов района Умуръери у 98-метрового сухогруза Arda вышел из строя двигатель. Судно отбуксировали к причалу Бююкдере.
По информации Marine Traffic, судно Arda ходит под флагом Панамы. Оно направлялось из Бандырма в российский порт Туапсе и должно было прибыть туда 4 октября.
Заголовок открываемого материала