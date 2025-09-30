https://ria.ru/20250930/bocharov-2045360890.html
Бюджет Волгоградской области в 2026 году будет социально ориентированным
Бюджет Волгоградской области в 2026 году будет социально ориентированным - РИА Новости, 30.09.2025
Бюджет Волгоградской области в 2026 году будет социально ориентированным
2025-09-30
ВОЛГОГРАД, 30 сен – РИА Новости. Бюджет Волгоградской области на 2026 год формируется как социально ориентированный, при этом необходимо обеспечить выполнение планов по развитию региона, заявил губернатор области Андрей Бочаров. По информации администрации Волгоградской области, Бочаров с депутатами областной думы и главами районов обсудил проект бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. "Бюджет 2026 года будет иметь ярко выраженный социальный характер, но при этом нам необходимо обеспечить безусловное выполнение основных, приоритетных планов развития Волгоградской области", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении. По словам Бочарова, по итогам индекс объема инвестиций в регионе за первое полугодие этого года вырос по сравнению с аналогичным периодом на 16 %, также удачным оказался и нынешний сельскохозяйственный год: индекс производства АПК за 8 месяцев 2025 года вырос на 22% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Отмечается, что губернатор определил главные направления при формировании бюджета области: обеспечение безопасности жителей, обеспечение стабильного экономического развития региона, выполнение всех социальных обязательств и повышение эффективности расходов бюджетных средств, а также развитие инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.
волгоградская область
Бюджет Волгоградской области в 2026 году будет социально ориентированным
Бочаров: бюджет Волгоградской области в 2026 год будет социально ориентированный
