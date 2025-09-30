Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 81 украинский беспилотник - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 30.09.2025 (обновлено: 07:16 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/bespilotniki-2045284530.html
ПВО ночью уничтожила 81 украинский беспилотник
ПВО ночью уничтожила 81 украинский беспилотник - РИА Новости, 30.09.2025
ПВО ночью уничтожила 81 украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили ночью 81 украинский беспилотник над пятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T07:13:00+03:00
2025-09-30T07:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
воронежская область
безопасность
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 81 украинский беспилотник над пятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 26 БПЛА – над территорией Воронежской области, 25 БПЛА – над территорией Белгородской области, 12 БПЛА - над территорией Ростовской области, 11 БПЛА – над территорией Курской области и семь БПЛА – над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250930/bpla-2045283389.html
россия
воронежская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e6421a6f1f278f963fd3152484b3928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воронежская область, безопасность, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область, Безопасность, Белгородская область
ПВО ночью уничтожила 81 украинский беспилотник

Силы ПВО ночью уничтожили 81 БПЛА ВСУ над регионами России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 81 украинский беспилотник над пятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 26 БПЛА – над территорией Воронежской области, 25 БПЛА – над территорией Белгородской области, 12 БПЛА - над территорией Ростовской области, 11 БПЛА – над территорией Курской области и семь БПЛА – над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Электроснабжение в Волгоградской области нарушено из-за атаки БПЛА
Вчера, 06:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоронежская областьБезопасностьБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала