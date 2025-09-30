https://ria.ru/20250930/bespilotniki-2045284530.html
ПВО ночью уничтожила 81 украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили ночью 81 украинский беспилотник над пятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 81 украинский беспилотник над пятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 26 БПЛА – над территорией Воронежской области, 25 БПЛА – над территорией Белгородской области, 12 БПЛА - над территорией Ростовской области, 11 БПЛА – над территорией Курской области и семь БПЛА – над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
