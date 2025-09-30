https://ria.ru/20250930/bespilotniki-2045280404.html
ПВО ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили и перехватили БПЛА в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Юрий Слюсарь. "Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районе", - написал он в Telegram-канале. Слюсарь отметил, что в Чертковском районе в поле загорелась трава, огонь там был оперативно потушен. Также в Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара, оба к утру локализованы. Подчеркивается, что пострадавших нет.
