ПВО ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области

ПВО ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 30.09.2025

ПВО ночью уничтожила БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО ночью уничтожили и перехватили БПЛА в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, пострадавших нет,... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили и перехватили БПЛА в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщает губернатор Юрий Слюсарь. "Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Тарасовском, Миллеровском, Каменском, Чертковском и Шолоховском районе", - написал он в Telegram-канале. Слюсарь отметил, что в Чертковском районе в поле загорелась трава, огонь там был оперативно потушен. Также в Тарасовском районе в Криворожском лесничестве возникло два очага низового пожара, оба к утру локализованы. Подчеркивается, что пострадавших нет.

