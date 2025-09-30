https://ria.ru/20250930/belousov-2045260519.html
Белоусов подписал приказ об осеннем призыве срочников на военную службу
Белоусов подписал приказ об осеннем призыве срочников на военную службу - РИА Новости, 30.09.2025
Белоусов подписал приказ об осеннем призыве срочников на военную службу
30.09.2025
2025-09-30T00:05:00+03:00
2025-09-30T00:05:00+03:00
2025-09-30T01:06:00+03:00
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Минобороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2025 года россиян на военную службу и об увольнении с военной службы отслуживших по призыву.Текст приказа, подписанного накануне Владимиром Путиным, опубликован в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда". В ВС России предстоит призвать 135 тысяч срочников в возрасте 18-30 лет. Исполнить приказ поручено командующим войсками военных округов и военным комиссарам вместе с властями регионов и органами местного самоуправления.
Белоусов подписал приказ об осеннем призыве срочников на военную службу
