Белоусов подписал приказ об осеннем призыве срочников на военную службу

00:05 30.09.2025 (обновлено: 01:06 30.09.2025)
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Минобороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2025 года россиян на военную службу и об увольнении с военной службы отслуживших по призыву.Текст приказа, подписанного накануне Владимиром Путиным, опубликован в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда". В ВС России предстоит призвать 135 тысяч срочников в возрасте 18-30 лет. Исполнить приказ поручено командующим войсками военных округов и военным комиссарам вместе с властями регионов и органами местного самоуправления.
© РИА Новости / Денис Гуков | Перейти в медиабанкПостроение призывников. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава Минобороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2025 года россиян на военную службу и об увольнении с военной службы отслуживших по призыву.
Текст приказа, подписанного накануне Владимиром Путиным, опубликован в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда". В ВС России предстоит призвать 135 тысяч срочников в возрасте 18-30 лет.
Солдаты-срочники - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Генштабе рассказали об электронных повестках срочникам
00:07
Исполнить приказ поручено командующим войсками военных округов и военным комиссарам вместе с властями регионов и органами местного самоуправления.
 
РоссияАндрей БелоусовВладимир ПутинКрасная звезда
 
 
