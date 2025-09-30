Над Белгородской областью сбили более 60 дронов ВСУ за сутки
Один человек погиб после ударов ВСУ по Белгородской области за минувшие сутки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Более 60 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за сутки, один человек погиб, четверо пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 35 населенных пунктов в 12 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 29 снарядов и зафиксированы атаки 111 дронами, из них 64 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях, объекте инфраструктуры, коммерческом объекте и 14 транспортных средствах, включая три единицы спецтехники.
"В Белгородском районе… сбиты 9 беспилотников… В Борисовском районе сёла Берёзовка и Зозули атакованы 4 беспилотниками, из которых один сбит… В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое и Казинка, а также хутору Леоновка совершены атаки 3 беспилотников, два из которых подавлены. В районе села Казинка при атаке дрона на легковой автомобиль получили тяжёлые ранения мужчина и женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Волоконовский район атакован 9 беспилотниками, в Грайворонском округе выпущено 24 боеприпаса и совершены атаки 10 беспилотников. По данным главы области, в Краснояружском районе выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 23 БПЛА, 5 из которых сбиты. Над Белгородом, Алексеевским, Губкинским, Яковлевским округами и Ивнянским, Прохоровским районами сбиты 19 беспилотников, уточнил губернатор.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Червона Дибровка совершены атаки 34 беспилотников, 28 из которых подавлены и сбиты. Ранены трое мужчин. Всем им оказана вся необходимая помощь, лечение продолжат амбулаторно", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18