Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью сбили более 60 дронов ВСУ за сутки - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/belgorod-2045322901.html
Над Белгородской областью сбили более 60 дронов ВСУ за сутки
Над Белгородской областью сбили более 60 дронов ВСУ за сутки - РИА Новости, 30.09.2025
Над Белгородской областью сбили более 60 дронов ВСУ за сутки
Более 60 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за сутки, один человек погиб, четверо пострадали, сообщил глава... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T11:27:00+03:00
2025-09-30T11:27:00+03:00
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966409480_0:215:3071:1942_1920x0_80_0_0_ee8b63834d79b6fa73fd7bd7657adba3.jpg
БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Более 60 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за сутки, один человек погиб, четверо пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 35 населенных пунктов в 12 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 29 снарядов и зафиксированы атаки 111 дронами, из них 64 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях, объекте инфраструктуры, коммерческом объекте и 14 транспортных средствах, включая три единицы спецтехники. "В Белгородском районе… сбиты 9 беспилотников… В Борисовском районе сёла Берёзовка и Зозули атакованы 4 беспилотниками, из которых один сбит… В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое и Казинка, а также хутору Леоновка совершены атаки 3 беспилотников, два из которых подавлены. В районе села Казинка при атаке дрона на легковой автомобиль получили тяжёлые ранения мужчина и женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что Волоконовский район атакован 9 беспилотниками, в Грайворонском округе выпущено 24 боеприпаса и совершены атаки 10 беспилотников. По данным главы области, в Краснояружском районе выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 23 БПЛА, 5 из которых сбиты. Над Белгородом, Алексеевским, Губкинским, Яковлевским округами и Ивнянским, Прохоровским районами сбиты 19 беспилотников, уточнил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Червона Дибровка совершены атаки 34 беспилотников, 28 из которых подавлены и сбиты. Ранены трое мужчин. Всем им оказана вся необходимая помощь, лечение продолжат амбулаторно", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250930/vsu-2045317928.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966409480_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a86a24253d720a826bd4986c8cbdfb25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав гладков, происшествия, белгородская область, украина, белгородский район
Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район
Над Белгородской областью сбили более 60 дронов ВСУ за сутки

Один человек погиб после ударов ВСУ по Белгородской области за минувшие сутки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖелезобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Железобетонное модульное сооружение для защиты людей от обстрелов в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Более 60 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за сутки, один человек погиб, четверо пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 35 населенных пунктов в 12 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 29 снарядов и зафиксированы атаки 111 дронами, из них 64 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях, объекте инфраструктуры, коммерческом объекте и 14 транспортных средствах, включая три единицы спецтехники.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Умер мужчина, накануне пострадавший при атаке ВСУ на Белгородскую область
Вчера, 11:10
Белгородском районе… сбиты 9 беспилотников… В Борисовском районе сёла Берёзовка и Зозули атакованы 4 беспилотниками, из которых один сбит… В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое и Казинка, а также хутору Леоновка совершены атаки 3 беспилотников, два из которых подавлены. В районе села Казинка при атаке дрона на легковой автомобиль получили тяжёлые ранения мужчина и женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Волоконовский район атакован 9 беспилотниками, в Грайворонском округе выпущено 24 боеприпаса и совершены атаки 10 беспилотников. По данным главы области, в Краснояружском районе выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 23 БПЛА, 5 из которых сбиты. Над Белгородом, Алексеевским, Губкинским, Яковлевским округами и Ивнянским, Прохоровским районами сбиты 19 беспилотников, уточнил губернатор.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Первое Цепляево и Червона Дибровка совершены атаки 34 беспилотников, 28 из которых подавлены и сбиты. Ранены трое мужчин. Всем им оказана вся необходимая помощь, лечение продолжат амбулаторно", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Вячеслав ГладковПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала