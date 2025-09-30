Протесты на Филиппинах не повторят сценарий Непала, считает посол
Байлен назвал повторение сценария протестов в Непале на Филиппинах маловероятным
Игорь Байлен. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Сценарий, подобный недавним событиям с протестами в Непале, на Филиппинах маловероятен, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в РФ Игорь Байлен.
Он подчеркнул, что филиппинцы законопослушны, используют право "критиковать правительство и протестовать против коррупции", но соблюдают закон.
Ранее филиппинский телеканал GMA News сообщил, что в ходе антикоррупционных протестов в столице Филиппин Маниле пострадали около 40 полицейских. По данным полиции, митингующие бросали в полицейских бутылки, краску и камни. Большинство протестующих были несовершеннолетними. Газета The Manila Times со ссылкой на данные МВД сообщила, что за беспорядки были задержаны 216 человек.
На Филиппинах проходит масштабное расследование случаев коррупции в инфраструктурных проектах по защите от наводнений. Изначально оно было инициировано местным бизнес-сообществом, после чего его поддержал президент республики Фердинанд Маркос-младший. В сентябре министр финансов Филиппин Ральфа Ректо сообщил, что из-за коррупции страна теряет от 25% до 70% государственных средств, выделяемых на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями.
В начале сентября власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution).
После начала протестов правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако выступления не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. По итогам двухдневных протестов вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны.
Число погибших в результате протестов "поколения Z" в Непале к середине сентября достигло 72, в ходе столкновений были ранены 134 протестующих и 57 полицейских.
Спустя почти неделю после начала беспорядков бывший верховный судья Непала Сушила Карки была приведена к присяге, чтобы возглавить переходный период в качестве следующего премьер-министра страны. Президент Непала Рам Чандра Поудел назначил Карки главой временного правительства, поставив перед ней задачу провести выборы в палату представителей (нижняя палата парламента Непала) в течение шести месяцев.