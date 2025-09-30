https://ria.ru/20250930/baylen-2045290911.html

Протесты на Филиппинах не повторят сценарий Непала, считает посол

Протесты на Филиппинах не повторят сценарий Непала, считает посол - РИА Новости, 30.09.2025

Протесты на Филиппинах не повторят сценарий Непала, считает посол

Сценарий, подобный недавним событиям с протестами в Непале, на Филиппинах маловероятен, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в РФ Игорь Байлен. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T08:42:00+03:00

2025-09-30T08:42:00+03:00

2025-09-30T08:42:00+03:00

в мире

непал

филиппины

игорь байлен (посол филиппин в россии)

россия

фердинанд маркос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895487820_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_773cd5502ffd39f55fbe6fc01e121549.jpg

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Сценарий, подобный недавним событиям с протестами в Непале, на Филиппинах маловероятен, заявил в интервью РИА Новости посол Филиппин в РФ Игорь Байлен. "Ситуация в Непале была, конечно, шокирующей… Я не думаю, что что-то подобное может случиться на Филиппинах", - сказал Байлен. Он подчеркнул, что филиппинцы законопослушны, используют право "критиковать правительство и протестовать против коррупции", но соблюдают закон. Ранее филиппинский телеканал GMA News сообщил, что в ходе антикоррупционных протестов в столице Филиппин Маниле пострадали около 40 полицейских. По данным полиции, митингующие бросали в полицейских бутылки, краску и камни. Большинство протестующих были несовершеннолетними. Газета The Manila Times со ссылкой на данные МВД сообщила, что за беспорядки были задержаны 216 человек. На Филиппинах проходит масштабное расследование случаев коррупции в инфраструктурных проектах по защите от наводнений. Изначально оно было инициировано местным бизнес-сообществом, после чего его поддержал президент республики Фердинанд Маркос-младший. В сентябре министр финансов Филиппин Ральфа Ректо сообщил, что из-за коррупции страна теряет от 25% до 70% государственных средств, выделяемых на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями. В начале сентября власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). После начала протестов правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако выступления не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. По итогам двухдневных протестов вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны. Число погибших в результате протестов "поколения Z" в Непале к середине сентября достигло 72, в ходе столкновений были ранены 134 протестующих и 57 полицейских. Спустя почти неделю после начала беспорядков бывший верховный судья Непала Сушила Карки была приведена к присяге, чтобы возглавить переходный период в качестве следующего премьер-министра страны. Президент Непала Рам Чандра Поудел назначил Карки главой временного правительства, поставив перед ней задачу провести выборы в палату представителей (нижняя палата парламента Непала) в течение шести месяцев.

https://ria.ru/20250930/posol-2045288950.html

https://ria.ru/20250922/filippiny-2043605826.html

непал

филиппины

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, непал, филиппины, игорь байлен (посол филиппин в россии), россия, фердинанд маркос