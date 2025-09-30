https://ria.ru/20250930/bank-2045444815.html
В Москве сотрудник банка зарезал начальницу
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Москве сотрудник банка смертельно ранил начальницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Следственного комитета. "По данным следствия, сегодня в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской <…>, сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", — говорится в релизе. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Росгвардейцы обезвредили нападавшего и передали его следственно-оперативной группе. Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что погибшая была заместителем руководителя филиала банка. По данным столичной прокуратуры, нападение произошло на почве личных неприязненных отношений.
москва
