В Москве сотрудник банка зарезал начальницу

В Москве сотрудник банка зарезал начальницу

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Москве сотрудник банка смертельно ранил начальницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Следственного комитета. "По данным следствия, сегодня в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской <…>, сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", — говорится в релизе. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Росгвардейцы обезвредили нападавшего и передали его следственно-оперативной группе. Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что погибшая была заместителем руководителя филиала банка. По данным столичной прокуратуры, нападение произошло на почве личных неприязненных отношений.

