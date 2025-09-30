Рейтинг@Mail.ru
В Москве сотрудник банка зарезал начальницу - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 30.09.2025 (обновлено: 17:21 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/bank-2045444815.html
В Москве сотрудник банка зарезал начальницу
В Москве сотрудник банка зарезал начальницу - РИА Новости, 30.09.2025
В Москве сотрудник банка зарезал начальницу
В Москве сотрудник банка смертельно ранил начальницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Следственного комитета. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:27:00+03:00
2025-09-30T17:21:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045438459_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_fff999c0481948101784db49170b6242.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Москве сотрудник банка смертельно ранил начальницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Следственного комитета. "По данным следствия, сегодня в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской &lt;…&gt;, сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", — говорится в релизе. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Росгвардейцы обезвредили нападавшего и передали его следственно-оперативной группе. Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что погибшая была заместителем руководителя филиала банка. По данным столичной прокуратуры, нападение произошло на почве личных неприязненных отношений.
https://ria.ru/20250930/moskva-2045330486.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045438459_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_4954a2237de4d247df63e8b52ebae08d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)

В Москве сотрудник банка зарезал начальницу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПолицейские дежурят у входа в банковское отделение на Автозаводской улице в Москве
Полицейские дежурят у входа в банковское отделение на Автозаводской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Полицейские дежурят у входа в банковское отделение на Автозаводской улице в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Москве сотрудник банка смертельно ранил начальницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
"По данным следствия, сегодня в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской <…>, сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей начальнице. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", — говорится в релизе.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Росгвардейцы обезвредили нападавшего и передали его следственно-оперативной группе.
Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что погибшая была заместителем руководителя филиала банка. По данным столичной прокуратуры, нападение произошло на почве личных неприязненных отношений.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Москве женщина ударила ножом администратора бара
Вчера, 11:59

 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала