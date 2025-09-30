https://ria.ru/20250930/avstriya-2045455388.html
Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата
Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата - РИА Новости, 30.09.2025
Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата
Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата, передает новостное агентство APA со ссылкой на представителя МИД страны. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:54:00+03:00
2025-09-30T16:54:00+03:00
2025-09-30T18:02:00+03:00
в мире
австрия
мария захарова
россия
москва
дмитрий песков
дмитрий любинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/65/923076573_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_893543a7a564dd62b587dea6a45fae21.jpg
ВЕНА, 30 сен — РИА Новости. Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата, передает новостное агентство APA со ссылкой на представителя МИД страны. "Он уже покинул федеральную территорию", — говорится в сообщении. Издание утверждает, что дипломат якобы не раз контактировал с сотрудником австрийской нефтегазовой компании OMV, которого уже уволили. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва в ответ вышлет одного из австрийских дипломатов схожего должностного уровня. Вену об этом уже проинформировали. Отношения России с Австрией, как и с большинством европейских стран, обострились после начала спецоперации. В последнее время государство регулярно предлагает свою территорию в качестве площадки для переговоров между Москвой и Киевом. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Австрия де-факто уже не является нейтральным государством. А замглавы МИД Дмитрий Любинский подчеркивал, что для России австрийская дипломатия твердо закрепилась в статусе "вне игры".
https://ria.ru/20250727/avstriya-2031734166.html
https://ria.ru/20250828/medvedev-2038076913.html
австрия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/65/923076573_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_e04418940e3b885b44c67a092e74ef41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, мария захарова, россия, москва, дмитрий песков, дмитрий любинский
В мире, Австрия, Мария Захарова, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Дмитрий Любинский
Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата
Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата, он покинул страну