Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата

Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата

ВЕНА, 30 сен — РИА Новости. Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата, передает новостное агентство APA со ссылкой на представителя МИД страны. "Он уже покинул федеральную территорию", — говорится в сообщении. Издание утверждает, что дипломат якобы не раз контактировал с сотрудником австрийской нефтегазовой компании OMV, которого уже уволили. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва в ответ вышлет одного из австрийских дипломатов схожего должностного уровня. Вену об этом уже проинформировали. Отношения России с Австрией, как и с большинством европейских стран, обострились после начала спецоперации. В последнее время государство регулярно предлагает свою территорию в качестве площадки для переговоров между Москвой и Киевом. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Австрия де-факто уже не является нейтральным государством. А замглавы МИД Дмитрий Любинский подчеркивал, что для России австрийская дипломатия твердо закрепилась в статусе "вне игры".

