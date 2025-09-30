Рейтинг@Mail.ru
Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата
16:54 30.09.2025 (обновлено: 18:02 30.09.2025)
Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата
ВЕНА, 30 сен — РИА Новости. Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата, передает новостное агентство APA со ссылкой на представителя МИД страны. "Он уже покинул федеральную территорию", — говорится в сообщении. Издание утверждает, что дипломат якобы не раз контактировал с сотрудником австрийской нефтегазовой компании OMV, которого уже уволили. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва в ответ вышлет одного из австрийских дипломатов схожего должностного уровня. Вену об этом уже проинформировали. Отношения России с Австрией, как и с большинством европейских стран, обострились после начала спецоперации. В последнее время государство регулярно предлагает свою территорию в качестве площадки для переговоров между Москвой и Киевом. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Австрия де-факто уже не является нейтральным государством. А замглавы МИД Дмитрий Любинский подчеркивал, что для России австрийская дипломатия твердо закрепилась в статусе "вне игры".
ВЕНА, 30 сен — РИА Новости. Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата, передает новостное агентство APA со ссылкой на представителя МИД страны.
"Он уже покинул федеральную территорию", — говорится в сообщении.
Издание утверждает, что дипломат якобы не раз контактировал с сотрудником австрийской нефтегазовой компании OMV, которого уже уволили.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва в ответ вышлет одного из австрийских дипломатов схожего должностного уровня. Вену об этом уже проинформировали.
Отношения России с Австрией, как и с большинством европейских стран, обострились после начала спецоперации. В последнее время государство регулярно предлагает свою территорию в качестве площадки для переговоров между Москвой и Киевом.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Австрия де-факто уже не является нейтральным государством. А замглавы МИД Дмитрий Любинский подчеркивал, что для России австрийская дипломатия твердо закрепилась в статусе "вне игры".
