https://ria.ru/20250930/arkhangelsk-2045471547.html
Следствие просит заключить напавшего на техникум в Архангельске под стражу
Следствие просит заключить напавшего на техникум в Архангельске под стражу - РИА Новости, 30.09.2025
Следствие просит заключить напавшего на техникум в Архангельске под стражу
Следствие ходатайствует о заключении под стражу молодого человека, напавшего на педагогов техникума в Архангельске, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T17:37:00+03:00
2025-09-30T17:37:00+03:00
2025-09-30T17:44:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
архангельск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045063081_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_4e7066c57a6580323e28df13f4fe977a.jpg
МУРМАНСК, 30 сен - РИА Новости. Следствие ходатайствует о заключении под стражу молодого человека, напавшего на педагогов техникума в Архангельске, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. "Следствие ходатайствует о заключении обвиняемого под стражу", - сообщила собеседница агентства. Во вторник в Ломоносовском суде Архангельска избирают меру пресечения для напавшего на техникум. Молодому человеку предъявлено обвинение в покушении на жизнь четырех человек. В понедельник утром 18-летний юноша напал с ножом на педагогов техникума в Архангельске, из которого ранее был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Вину юноша признал частично.
https://ria.ru/20250930/arkhangelsk-2045461560.html
архангельск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045063081_9:0:1280:953_1920x0_80_0_0_0920e0fc0891ef81c158076d2fe9906c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), архангельск, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Архангельск, Россия
Следствие просит заключить напавшего на техникум в Архангельске под стражу
Следствие просит заключить напавшего на педагогов в Архангельске под стражу