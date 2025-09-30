https://ria.ru/20250930/arkhangelsk-2045461560.html

Напавшего на техникум в Архангельске обвиняют в покушении на убийство

30.09.2025

МУРМАНСК, 30 сен - РИА Новости. Молодому человеку, напавшему на техникум в Архангельске, предъявлено обвинение в покушении на жизнь четырех человек - двух студентов и двух педагогов, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. "Речь идёт о двух пострадавших педагогах и двух студентах, которые помогали его задерживать. Он не нанес им травм", - сообщила собеседница агентства. Во вторник в Ломоносовском суде Архангельска избирают меру пресечения для напавшего на техникум. Суд отправил его под стражу. В понедельник утром 18-летний юноша напал с ножом на педагогов техникума в Архангельске, из которого ранее был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Вину юноша признал частично.

