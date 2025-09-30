https://ria.ru/20250930/arkhangelsk-2045309551.html
Пострадавших в архангельском техникуме прооперировали
Пострадавших в архангельском техникуме прооперировали - РИА Новости, 30.09.2025
Пострадавших в архангельском техникуме прооперировали
Две пострадавшие при нападении бывшего студента в архангельском техникуме прооперированы и находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T10:35:00+03:00
2025-09-30T10:35:00+03:00
2025-09-30T10:35:00+03:00
происшествия
архангельская область
архангельск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045063081_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_4e7066c57a6580323e28df13f4fe977a.jpg
МУРМАНСК, 30 сен – РИА Новости. Две пострадавшие при нападении бывшего студента в архангельском техникуме прооперированы и находятся в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в правительстве Архангельской области. "Обе женщины были прооперированы, они находятся в стабильном состоянии", - сообщила собеседница агентства. В понедельник утром 18-летний юноша напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений, вину он признал частично. Во вторник ему будет избрана мера пресечения.
https://ria.ru/20250930/napadenie-2045301873.html
архангельская область
архангельск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045063081_9:0:1280:953_1920x0_80_0_0_0920e0fc0891ef81c158076d2fe9906c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельская область, архангельск
Происшествия, Архангельская область, Архангельск
Пострадавших в архангельском техникуме прооперировали
Пострадавшие в архангельском колледже педагоги находятся в стабильном состоянии