Напавшему на педагогов в колледже в Архангельске изберут меру пресечения

Напавшему на педагогов в колледже в Архангельске изберут меру пресечения

2025-09-30T10:10:00+03:00

МУРМАНСК, 30 сен – РИА Новости. Меру пресечения подозреваемому в нападении на педагогов колледжа изберут во вторник в Ломоносовском суде Архангельска, следствие будет настаивать на заключении под стражу, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. "Мера пресечения будет избираться в 17.00 в Ломоносовском суде, следствие будет ходатайствовать об аресте", - сказала собеседница агентства. В понедельник утром 18-летний юноша напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений, вину он признал частично.

