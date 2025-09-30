Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области арестовали мужчину, ударившего ножом ребенка
15:20 30.09.2025
В Калининградской области арестовали мужчину, ударившего ножом ребенка
происшествия
калининградская область
россия
багратионовский район
КАЛИНИНГРАД, 30 сен — РИА Новости. Суд в Калининградской области арестовал 60-летнего мужчину, который нанес ножевые ранения 8-летнему сыну знакомой, объяснив свое поведение конфликтом с ребенком, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ. По версии следствия, вечером 27 сентября в Мамоново пьяный фигурант в квартире своей знакомой нанес не менее двух ударов ножом в область груди и спины ее 8-летнему сыну. Мальчик был госпитализирован, 60-летний житель Багратионовского района задержан и обвинен в покушении на убийство малолетнего. "30 сентября 2025 года Багратионовским районным судом Калининградской области удовлетворено ходатайство следователя регионального управления Следственного комитета об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант водворен в следственный изолятор до 28 ноября", - говорится в Telegram-канале регионального СУСК. Отмечается, что мужчина дал признательные показания, с ним проведена проверка показаний на месте. "Следствию обвиняемый пояснил, что ранее с ребенком у него был конфликт, что и явилось мотивом совершенного им преступления в отношении мальчика", - добавили в управлении. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили РИА Новости, что ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. "Мальчик подключен к аппарату ИВЛ. Он (обвиняемый – ред.) ударил его в грудь и спину, повредил внутренние органы", - сказали в пресс-службе. По уголовному делу выполняется полномасштабный комплекс следственных действий, направленный на детальное установление всех обстоятельств, выясняются социально-бытовые условия семьи, в которой воспитывался потерпевший, будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и профилактики.
калининградская область
россия
багратионовский район
происшествия, калининградская область, россия, багратионовский район
Происшествия, Калининградская область, Россия, Багратионовский район
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 30 сен — РИА Новости. Суд в Калининградской области арестовал 60-летнего мужчину, который нанес ножевые ранения 8-летнему сыну знакомой, объяснив свое поведение конфликтом с ребенком, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
По версии следствия, вечером 27 сентября в Мамоново пьяный фигурант в квартире своей знакомой нанес не менее двух ударов ножом в область груди и спины ее 8-летнему сыну. Мальчик был госпитализирован, 60-летний житель Багратионовского района задержан и обвинен в покушении на убийство малолетнего.
"30 сентября 2025 года Багратионовским районным судом Калининградской области удовлетворено ходатайство следователя регионального управления Следственного комитета об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант водворен в следственный изолятор до 28 ноября", - говорится в Telegram-канале регионального СУСК.
Отмечается, что мужчина дал признательные показания, с ним проведена проверка показаний на месте. "Следствию обвиняемый пояснил, что ранее с ребенком у него был конфликт, что и явилось мотивом совершенного им преступления в отношении мальчика", - добавили в управлении.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили РИА Новости, что ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. "Мальчик подключен к аппарату ИВЛ. Он (обвиняемый – ред.) ударил его в грудь и спину, повредил внутренние органы", - сказали в пресс-службе.
По уголовному делу выполняется полномасштабный комплекс следственных действий, направленный на детальное установление всех обстоятельств, выясняются социально-бытовые условия семьи, в которой воспитывался потерпевший, будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и профилактики.
