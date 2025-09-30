https://ria.ru/20250930/arest-2045355322.html

СК арестовал имущество генерала МВД, обвиняемого во взяточничестве

СК арестовал имущество генерала МВД, обвиняемого во взяточничестве - РИА Новости, 30.09.2025

СК арестовал имущество генерала МВД, обвиняемого во взяточничестве

На имущество экс-замначальника тыла внутренних войск МВД РФ генерала Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки, наложен арест на общую сумму свыше 240... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На имущество экс-замначальника тыла внутренних войск МВД РФ генерала Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки, наложен арест на общую сумму свыше 240 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России – заместителя начальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)... В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Панова наложен арест на общую сумму свыше 240 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2012 году госзаказчик заключил с ООО "СК Ремстройторг" контракт на сумму свыше 2,5 миллиардов рублей по строительству в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Панова, и он в 2012–2014 годах через посредника получил от представителя ООО "СК Ремстройторг" взятку в 37 миллионов рублей за общее покровительство при исполнении данного госконтракте. При этом условия контракта выполнены не были. Панов арестован. Как ранее сообщал СК, у него изъяли 21 миллион рублей и нашли свыше 40 объектов недвижимости, которые он оформлял на родственников.

