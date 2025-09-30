Рейтинг@Mail.ru
СК арестовал имущество генерала МВД, обвиняемого во взяточничестве
13:36 30.09.2025
СК арестовал имущество генерала МВД, обвиняемого во взяточничестве
СК арестовал имущество генерала МВД, обвиняемого во взяточничестве - РИА Новости, 30.09.2025
СК арестовал имущество генерала МВД, обвиняемого во взяточничестве
На имущество экс-замначальника тыла внутренних войск МВД РФ генерала Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки, наложен арест на общую сумму свыше 240... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На имущество экс-замначальника тыла внутренних войск МВД РФ генерала Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки, наложен арест на общую сумму свыше 240 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России – заместителя начальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)... В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Панова наложен арест на общую сумму свыше 240 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2012 году госзаказчик заключил с ООО "СК Ремстройторг" контракт на сумму свыше 2,5 миллиардов рублей по строительству в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Панова, и он в 2012–2014 годах через посредника получил от представителя ООО "СК Ремстройторг" взятку в 37 миллионов рублей за общее покровительство при исполнении данного госконтракте. При этом условия контракта выполнены не были. Панов арестован. Как ранее сообщал СК, у него изъяли 21 миллион рублей и нашли свыше 40 объектов недвижимости, которые он оформлял на родственников.
следственный комитет россии (ск рф), владимир панов, россия, кемеровская область, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Панов, Россия, Кемеровская область, Происшествия
СК арестовал имущество генерала МВД, обвиняемого во взяточничестве

На имущество генерала МВД Панова наложили арест на 240 миллионов рублей

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На имущество экс-замначальника тыла внутренних войск МВД РФ генерала Владимира Панова, обвиняемого в получении взятки, наложен арест на общую сумму свыше 240 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника управления расквартирования и строительства Главного командования внутренних войск МВД России – заместителя начальника тыла генерал-лейтенанта Владимира Панова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 6 статьи 290 УК РФ)... В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Панова наложен арест на общую сумму свыше 240 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2012 году госзаказчик заключил с ООО "СК Ремстройторг" контракт на сумму свыше 2,5 миллиардов рублей по строительству в Кемеровской области. Контроль за исполнением контракта возлагался на Панова, и он в 2012–2014 годах через посредника получил от представителя ООО "СК Ремстройторг" взятку в 37 миллионов рублей за общее покровительство при исполнении данного госконтракте. При этом условия контракта выполнены не были.
Панов арестован. Как ранее сообщал СК, у него изъяли 21 миллион рублей и нашли свыше 40 объектов недвижимости, которые он оформлял на родственников.
