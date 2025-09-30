Рейтинг@Mail.ru
12:46 30.09.2025
Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода обжаловал арест
Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода обжаловал арест
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман, обвиняемый в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами, обжаловал арест, сообщили РИА Новости в Московском районном суде. "Решение суда о мере пресечения Штокману в законную силу не вступило… Поступила апелляционная жалоба. Обжаловали арест", - рассказали в суде. Как уточнили агентству в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, жалоба от арестованного 26 сентября Штокмана поступила в понедельник, рассматривать ее будут в Нижегородском областном суде, дата еще не назначена. Во вторник пресс-служба СК РФ сообщила, что Штокману предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый, занимая должность первого замглавы Нижнего Новгорода, получил взятку в размере 55 миллионов рублей за способствование руководству строительной организации в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, дальнейшее покровительство и лояльный контроль за их исполнением. Противоправные действия фигуранта выявлены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. По месту его жительства следователи СК России провели обыск.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман, обвиняемый в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами, обжаловал арест, сообщили РИА Новости в Московском районном суде.
"Решение суда о мере пресечения Штокману в законную силу не вступило… Поступила апелляционная жалоба. Обжаловали арест", - рассказали в суде.
