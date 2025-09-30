https://ria.ru/20250930/arest-2045339642.html

Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода обжаловал арест

2025-09-30T12:46:00+03:00

происшествия

россия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородский областной суд

нижегородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044547706_0:47:1209:727_1920x0_80_0_0_b5ced57ca3ef0de5e1f019f0715af561.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен - РИА Новости. Бывший первый замглавы Нижнего Новгорода Илья Штокман, обвиняемый в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами, обжаловал арест, сообщили РИА Новости в Московском районном суде. "Решение суда о мере пресечения Штокману в законную силу не вступило… Поступила апелляционная жалоба. Обжаловали арест", - рассказали в суде. Как уточнили агентству в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, жалоба от арестованного 26 сентября Штокмана поступила в понедельник, рассматривать ее будут в Нижегородском областном суде, дата еще не назначена. Во вторник пресс-служба СК РФ сообщила, что Штокману предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый, занимая должность первого замглавы Нижнего Новгорода, получил взятку в размере 55 миллионов рублей за способствование руководству строительной организации в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, дальнейшее покровительство и лояльный контроль за их исполнением. Противоправные действия фигуранта выявлены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области. По месту его жительства следователи СК России провели обыск.

россия

нижний новгород

нижегородская область

2025

Новости

ru-RU

