Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава ФГУП, строившего Восточный, просит снять арест с имущества - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 30.09.2025 (обновлено: 05:28 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/arest-2045278611.html
Экс-глава ФГУП, строившего Восточный, просит снять арест с имущества
Экс-глава ФГУП, строившего Восточный, просит снять арест с имущества - РИА Новости, 30.09.2025
Экс-глава ФГУП, строившего Восточный, просит снять арест с имущества
Бывший начальник ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России Владимир Шамаилов, чье уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T05:27:00+03:00
2025-09-30T05:28:00+03:00
происшествия
россия
москва
ивановская область
спецстрой
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
фгуп "спецстройтехнологии"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39755/64/397556497_0:28:2966:1696_1920x0_80_0_0_f4d98d87b36a3c5a2b3ae8450be2882f.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший начальник ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России Владимир Шамаилов, чье уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный было прекращено, попросил снять арест с его имущества, среди которого раритетные автомобили, дорогие наручные часы и бассейн, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, дело в отношении Шамаилова о злоупотреблении должностными полномочиями было прекращено в связи с истечением 10-летнего срока давности уголовного преследования. Шамаилов в связи с этим решением попросил суд снять арест с ранее арестованного в рамках дела имущества. Речь идет о двух раритетных советских автомобилях 1949 и 1964 годов выпуска, наручных часах Montegrappa Chaos, Ulysse Nardin (2 штуки), Rieman и U-BOAT ITALO FONTANA, указано в материалах. Среди арестованного имущества также денежные средства, квартира и доли в других квартирах, три машиноместа, жилой дом, земельные участки, бассейн и котельная, говорится в материалах. По определению суда арест на все активы сохраняется до вступления постановления о прекращении дела в силу, однако пока этого не произошло, так как решение было обжаловано. В материалах сообщается, что в период с сентября 2014 по март 2015 года Шамаилов, занимая должность начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России, создавал видимость надлежащего выполнения им трудовых обязанностей и достижения положительных результатов производственно-хозяйственной деятельности возглавляемого им предприятия, укрепляя свой статус и авторитет как эффективного руководителя, также он приукрасил перед Спецстроем действительное положение дел по исполнению государственного контракта. Контракт, следует из материалов, был заключен на выполнение работ для нужд космодрома Восточный: строительство жилья с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории. Дорогомиловский суд Москвы в 2016 году приговорил Шамаилова, ранее занимавшего должность замруководителя Центрального регионального центра МЧС (ЦРЦ МЧС), к 4,5 годам колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщали в прокуратуре Москвы, он незаконно подписал акты о приемке выполненных работ при строительстве пожарного депо в деревне Спасское Ивановской области, тогда как контракт был сорван. Позднее этот приговор был отменен. Как указано в судебных документах, с тех пор в разное время Шамаилова обвиняли по статьям УК РФ "мошенничество", "злоупотребление полномочиями" и "коммерческий подкуп", однако в окончательной редакции ему вменили два эпизода злоупотреблений, уголовное дело по ним и было прекращено.
https://ria.ru/20250930/delo-2045277266.html
https://ria.ru/20250930/chinovnik-2045274997.html
https://ria.ru/20250929/sud-2045251320.html
россия
москва
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39755/64/397556497_27:0:2966:2204_1920x0_80_0_0_f7a4d24fd99ddce9b17b209c2cefc17f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, ивановская область, спецстрой, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фгуп "спецстройтехнологии"
Происшествия, Россия, Москва, Ивановская область, Спецстрой, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ФГУП "Спецстройтехнологии"
Экс-глава ФГУП, строившего Восточный, просит снять арест с имущества

Экс-глава ФГУП Шамаилов попроси снять арест с автомобилей, часов и бассейна

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Перейти в медиабанк
Кресло судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший начальник ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России Владимир Шамаилов, чье уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный было прекращено, попросил снять арест с его имущества, среди которого раритетные автомобили, дорогие наручные часы и бассейн, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, дело в отношении Шамаилова о злоупотреблении должностными полномочиями было прекращено в связи с истечением 10-летнего срока давности уголовного преследования.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Дело в отношении строившего космодром Восточный экс-главы ФГУП прекратили
05:00
Шамаилов в связи с этим решением попросил суд снять арест с ранее арестованного в рамках дела имущества. Речь идет о двух раритетных советских автомобилях 1949 и 1964 годов выпуска, наручных часах Montegrappa Chaos, Ulysse Nardin (2 штуки), Rieman и U-BOAT ITALO FONTANA, указано в материалах.
Среди арестованного имущества также денежные средства, квартира и доли в других квартирах, три машиноместа, жилой дом, земельные участки, бассейн и котельная, говорится в материалах.
По определению суда арест на все активы сохраняется до вступления постановления о прекращении дела в силу, однако пока этого не произошло, так как решение было обжаловано.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Челябинский чиновник задолго до ареста знал о возбужденном деле
03:49
В материалах сообщается, что в период с сентября 2014 по март 2015 года Шамаилов, занимая должность начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России, создавал видимость надлежащего выполнения им трудовых обязанностей и достижения положительных результатов производственно-хозяйственной деятельности возглавляемого им предприятия, укрепляя свой статус и авторитет как эффективного руководителя, также он приукрасил перед Спецстроем действительное положение дел по исполнению государственного контракта.
Контракт, следует из материалов, был заключен на выполнение работ для нужд космодрома Восточный: строительство жилья с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории.
Дорогомиловский суд Москвы в 2016 году приговорил Шамаилова, ранее занимавшего должность замруководителя Центрального регионального центра МЧС (ЦРЦ МЧС), к 4,5 годам колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщали в прокуратуре Москвы, он незаконно подписал акты о приемке выполненных работ при строительстве пожарного депо в деревне Спасское Ивановской области, тогда как контракт был сорван. Позднее этот приговор был отменен.
Как указано в судебных документах, с тех пор в разное время Шамаилова обвиняли по статьям УК РФ "мошенничество", "злоупотребление полномочиями" и "коммерческий подкуп", однако в окончательной редакции ему вменили два эпизода злоупотреблений, уголовное дело по ним и было прекращено.
Суд - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела Мочальникова
Вчера, 22:11
 
ПроисшествияРоссияМоскваИвановская областьСпецстройМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ФГУП "Спецстройтехнологии"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала