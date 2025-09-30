https://ria.ru/20250930/arest-2045278611.html

Экс-глава ФГУП, строившего Восточный, просит снять арест с имущества

Экс-глава ФГУП, строившего Восточный, просит снять арест с имущества - РИА Новости, 30.09.2025

Экс-глава ФГУП, строившего Восточный, просит снять арест с имущества

Бывший начальник ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России Владимир Шамаилов, чье уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T05:27:00+03:00

2025-09-30T05:27:00+03:00

2025-09-30T05:28:00+03:00

происшествия

россия

москва

ивановская область

спецстрой

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

фгуп "спецстройтехнологии"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39755/64/397556497_0:28:2966:1696_1920x0_80_0_0_f4d98d87b36a3c5a2b3ae8450be2882f.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший начальник ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России Владимир Шамаилов, чье уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный было прекращено, попросил снять арест с его имущества, среди которого раритетные автомобили, дорогие наручные часы и бассейн, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, дело в отношении Шамаилова о злоупотреблении должностными полномочиями было прекращено в связи с истечением 10-летнего срока давности уголовного преследования. Шамаилов в связи с этим решением попросил суд снять арест с ранее арестованного в рамках дела имущества. Речь идет о двух раритетных советских автомобилях 1949 и 1964 годов выпуска, наручных часах Montegrappa Chaos, Ulysse Nardin (2 штуки), Rieman и U-BOAT ITALO FONTANA, указано в материалах. Среди арестованного имущества также денежные средства, квартира и доли в других квартирах, три машиноместа, жилой дом, земельные участки, бассейн и котельная, говорится в материалах. По определению суда арест на все активы сохраняется до вступления постановления о прекращении дела в силу, однако пока этого не произошло, так как решение было обжаловано. В материалах сообщается, что в период с сентября 2014 по март 2015 года Шамаилов, занимая должность начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России, создавал видимость надлежащего выполнения им трудовых обязанностей и достижения положительных результатов производственно-хозяйственной деятельности возглавляемого им предприятия, укрепляя свой статус и авторитет как эффективного руководителя, также он приукрасил перед Спецстроем действительное положение дел по исполнению государственного контракта. Контракт, следует из материалов, был заключен на выполнение работ для нужд космодрома Восточный: строительство жилья с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории. Дорогомиловский суд Москвы в 2016 году приговорил Шамаилова, ранее занимавшего должность замруководителя Центрального регионального центра МЧС (ЦРЦ МЧС), к 4,5 годам колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщали в прокуратуре Москвы, он незаконно подписал акты о приемке выполненных работ при строительстве пожарного депо в деревне Спасское Ивановской области, тогда как контракт был сорван. Позднее этот приговор был отменен. Как указано в судебных документах, с тех пор в разное время Шамаилова обвиняли по статьям УК РФ "мошенничество", "злоупотребление полномочиями" и "коммерческий подкуп", однако в окончательной редакции ему вменили два эпизода злоупотреблений, уголовное дело по ним и было прекращено.

https://ria.ru/20250930/delo-2045277266.html

https://ria.ru/20250930/chinovnik-2045274997.html

https://ria.ru/20250929/sud-2045251320.html

россия

москва

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, ивановская область, спецстрой, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фгуп "спецстройтехнологии"