https://ria.ru/20250930/arest-2045278611.html
Экс-глава ФГУП, строившего Восточный, просит снять арест с имущества
Экс-глава ФГУП, строившего Восточный, просит снять арест с имущества - РИА Новости, 30.09.2025
Экс-глава ФГУП, строившего Восточный, просит снять арест с имущества
Бывший начальник ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России Владимир Шамаилов, чье уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T05:27:00+03:00
2025-09-30T05:27:00+03:00
2025-09-30T05:28:00+03:00
происшествия
россия
москва
ивановская область
спецстрой
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
фгуп "спецстройтехнологии"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39755/64/397556497_0:28:2966:1696_1920x0_80_0_0_f4d98d87b36a3c5a2b3ae8450be2882f.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший начальник ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России Владимир Шамаилов, чье уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный было прекращено, попросил снять арест с его имущества, среди которого раритетные автомобили, дорогие наручные часы и бассейн, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, дело в отношении Шамаилова о злоупотреблении должностными полномочиями было прекращено в связи с истечением 10-летнего срока давности уголовного преследования. Шамаилов в связи с этим решением попросил суд снять арест с ранее арестованного в рамках дела имущества. Речь идет о двух раритетных советских автомобилях 1949 и 1964 годов выпуска, наручных часах Montegrappa Chaos, Ulysse Nardin (2 штуки), Rieman и U-BOAT ITALO FONTANA, указано в материалах. Среди арестованного имущества также денежные средства, квартира и доли в других квартирах, три машиноместа, жилой дом, земельные участки, бассейн и котельная, говорится в материалах. По определению суда арест на все активы сохраняется до вступления постановления о прекращении дела в силу, однако пока этого не произошло, так как решение было обжаловано. В материалах сообщается, что в период с сентября 2014 по март 2015 года Шамаилов, занимая должность начальника ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России, создавал видимость надлежащего выполнения им трудовых обязанностей и достижения положительных результатов производственно-хозяйственной деятельности возглавляемого им предприятия, укрепляя свой статус и авторитет как эффективного руководителя, также он приукрасил перед Спецстроем действительное положение дел по исполнению государственного контракта. Контракт, следует из материалов, был заключен на выполнение работ для нужд космодрома Восточный: строительство жилья с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории. Дорогомиловский суд Москвы в 2016 году приговорил Шамаилова, ранее занимавшего должность замруководителя Центрального регионального центра МЧС (ЦРЦ МЧС), к 4,5 годам колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщали в прокуратуре Москвы, он незаконно подписал акты о приемке выполненных работ при строительстве пожарного депо в деревне Спасское Ивановской области, тогда как контракт был сорван. Позднее этот приговор был отменен. Как указано в судебных документах, с тех пор в разное время Шамаилова обвиняли по статьям УК РФ "мошенничество", "злоупотребление полномочиями" и "коммерческий подкуп", однако в окончательной редакции ему вменили два эпизода злоупотреблений, уголовное дело по ним и было прекращено.
https://ria.ru/20250930/delo-2045277266.html
https://ria.ru/20250930/chinovnik-2045274997.html
https://ria.ru/20250929/sud-2045251320.html
россия
москва
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39755/64/397556497_27:0:2966:2204_1920x0_80_0_0_f7a4d24fd99ddce9b17b209c2cefc17f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, ивановская область, спецстрой, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), фгуп "спецстройтехнологии"
Происшествия, Россия, Москва, Ивановская область, Спецстрой, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ФГУП "Спецстройтехнологии"
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший начальник ФГУП "Спецстройтехнологии" при Спецстрое России Владимир Шамаилов, чье уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный было прекращено, попросил снять арест с его имущества, среди которого раритетные автомобили, дорогие наручные часы и бассейн, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, дело в отношении Шамаилова о злоупотреблении должностными полномочиями было прекращено в связи с истечением 10-летнего срока давности уголовного преследования.
Шамаилов в связи с этим решением попросил суд снять арест с ранее арестованного в рамках дела имущества. Речь идет о двух раритетных советских автомобилях 1949 и 1964 годов выпуска, наручных часах Montegrappa Chaos, Ulysse Nardin (2 штуки), Rieman и U-BOAT ITALO FONTANA, указано в материалах.
Среди арестованного имущества также денежные средства, квартира и доли в других квартирах, три машиноместа, жилой дом, земельные участки, бассейн и котельная, говорится в материалах.
По определению суда арест на все активы сохраняется до вступления постановления о прекращении дела в силу, однако пока этого не произошло, так как решение было обжаловано.
В материалах сообщается, что в период с сентября 2014 по март 2015 года Шамаилов, занимая должность начальника ФГУП "Спецстройтехнологии"
при Спецстрое России
, создавал видимость надлежащего выполнения им трудовых обязанностей и достижения положительных результатов производственно-хозяйственной деятельности возглавляемого им предприятия, укрепляя свой статус и авторитет как эффективного руководителя, также он приукрасил перед Спецстроем действительное положение дел по исполнению государственного контракта.
Контракт, следует из материалов, был заключен на выполнение работ для нужд космодрома Восточный: строительство жилья с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории.
Дорогомиловский суд Москвы
в 2016 году приговорил Шамаилова, ранее занимавшего должность замруководителя Центрального регионального центра МЧС
(ЦРЦ МЧС), к 4,5 годам колонии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщали в прокуратуре Москвы, он незаконно подписал акты о приемке выполненных работ при строительстве пожарного депо в деревне Спасское Ивановской области
, тогда как контракт был сорван. Позднее этот приговор был отменен.
Как указано в судебных документах, с тех пор в разное время Шамаилова обвиняли по статьям УК РФ "мошенничество", "злоупотребление полномочиями" и "коммерческий подкуп", однако в окончательной редакции ему вменили два эпизода злоупотреблений, уголовное дело по ним и было прекращено.