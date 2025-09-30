https://ria.ru/20250930/altaj-2045342529.html
На Алтае арестовали экс-главу управления имущественных отношений
На Алтае арестовали экс-главу управления имущественных отношений - РИА Новости, 30.09.2025
На Алтае арестовали экс-главу управления имущественных отношений
Арестован бывший глава управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов, сообщили РИА Новости в СУСК региона. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T12:55:00+03:00
2025-09-30T12:55:00+03:00
2025-09-30T12:55:00+03:00
происшествия
алтайский край
республика алтай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости. Арестован бывший глава управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов, сообщили РИА Новости в СУСК региона. "Теплов задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказала собеседница агентства. Она не уточнила подробностей, а также статью, по которой возбуждено уголовное дело. Как следует из открытых источников, Теплов руководил управлением имущественных отношений Алтайского края с июля 2021 года. Он покинул пост по личным причинам в 2024 году.
https://ria.ru/20250930/arest-2045341123.html
алтайский край
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, республика алтай
Происшествия, Алтайский край, Республика Алтай
На Алтае арестовали экс-главу управления имущественных отношений
Экс-главу управления имущественных отношений Алтая Теплова заключили под стражу