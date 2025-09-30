https://ria.ru/20250930/altaj-2045342529.html

На Алтае арестовали экс-главу управления имущественных отношений

На Алтае арестовали экс-главу управления имущественных отношений - РИА Новости, 30.09.2025

На Алтае арестовали экс-главу управления имущественных отношений

Арестован бывший глава управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов, сообщили РИА Новости в СУСК региона. РИА Новости, 30.09.2025

КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости. Арестован бывший глава управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов, сообщили РИА Новости в СУСК региона. "Теплов задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказала собеседница агентства. Она не уточнила подробностей, а также статью, по которой возбуждено уголовное дело. Как следует из открытых источников, Теплов руководил управлением имущественных отношений Алтайского края с июля 2021 года. Он покинул пост по личным причинам в 2024 году.

