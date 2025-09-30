Рейтинг@Mail.ru
На Алтае арестовали экс-главу управления имущественных отношений - РИА Новости, 30.09.2025
12:55 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/altaj-2045342529.html
На Алтае арестовали экс-главу управления имущественных отношений
происшествия
алтайский край
республика алтай
КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости. Арестован бывший глава управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов, сообщили РИА Новости в СУСК региона. "Теплов задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказала собеседница агентства. Она не уточнила подробностей, а также статью, по которой возбуждено уголовное дело. Как следует из открытых источников, Теплов руководил управлением имущественных отношений Алтайского края с июля 2021 года. Он покинул пост по личным причинам в 2024 году.
происшествия, алтайский край, республика алтай
Происшествия, Алтайский край, Республика Алтай
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости. Арестован бывший глава управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов, сообщили РИА Новости в СУСК региона.
"Теплов задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказала собеседница агентства.
Она не уточнила подробностей, а также статью, по которой возбуждено уголовное дело.
Как следует из открытых источников, Теплов руководил управлением имущественных отношений Алтайского края с июля 2021 года. Он покинул пост по личным причинам в 2024 году.
ПроисшествияАлтайский крайРеспублика Алтай
 
 
