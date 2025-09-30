Рейтинг@Mail.ru
Руслан Алисултанов избран председателем комитета Союзмолока по экспорту - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 30.09.2025 (обновлено: 17:28 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/alisultanov-2045465998.html
Руслан Алисултанов избран председателем комитета Союзмолока по экспорту
Руслан Алисултанов избран председателем комитета Союзмолока по экспорту - РИА Новости, 30.09.2025
Руслан Алисултанов избран председателем комитета Союзмолока по экспорту
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) создал комитет по экспорту, его главой стал председатель совета директоров Health & Nutrition Руслан... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T17:26:00+03:00
2025-09-30T17:28:00+03:00
экономика
россия
союзмолоко
health & nutrition
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045465471_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_314c3f6628acb7a2c9be26dcfe7a5b88.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) создал комитет по экспорту, его главой стал председатель совета директоров Health &amp; Nutrition Руслан Алисултанов, сообщает пресс-служба корпорации. Основными направлениями работы комитета станут развитие экспорта, взаимодействие с государственными органами власти в части поддержки экспортеров молочной продукции, снижение барьеров и улучшение регуляторного климата, доступ к зарубежным рынкам, совместный поиск новых возможностей для российских производителей молочной продукции, сотрудничество с ресурсными экспортными центрами. В пресс-службе отметили, что создание комитета позволит более системно подойти к решению таких вопросов, как доступ к нормативным требованиям стран-импортеров, поиск партнеров, сертификация российской продукции, оформление разрешительных документов, взаимодействие с регулирующими органами стран ЕАЭС и третьих стран по вопросу ряда специфических требований. Алисултанов подчеркнул, что Россия имеет огромный экспортный потенциал, а у молочной отрасли здесь особая роль. "Уже более 30 стран в мире смогли оценить качество российской продукции и познакомиться с нашими брендами. Уверен, что это начало большого тренда. Я вижу задачу комитета по экспорту в выстраивании более тесного взаимодействия с государственными органами, общественными организациями и экспортерами с тем, чтобы усилить присутствие российской продукции на рынках Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, снять регуляторные барьеры между странами-партнерами, увеличить долю молочной продукции в российском экспорте", – отметил глава комитета, его слова приводит пресс-служба. Генеральный директор союза Артем Белов подчеркнул, что развитие экспорта молочной продукции остается одним из наиболее важных стратегических направлений в более широком контексте развития молочной отрасли. "Для этого очень важной представляется работа по выработке предложений по совершенствованию системы господдержки экспорта, продвижению молочной продукции на внешних рынках, снижению торговых барьеров, координации усилий по поддержке экспорта с Минсельхозом России и институтами развития. Именно этими задачами будет заниматься вновь образованный в структуре Союзмолоко Комитет по экспорту", – приводятся на сайте Союзмолока слова Белова.
https://ria.ru/20250924/trendy-2043934573.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045465471_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_607053ef4f6983c74e9fd00cbc6d547f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, союзмолоко, health & nutrition
Экономика, Россия, Союзмолоко, Health & Nutrition
Руслан Алисултанов избран председателем комитета Союзмолока по экспорту

Руслан Алисултанов стал главой комитета Союзмолока по экспорту

© Фото : Health & NutritionРуслан Алисултанов
Руслан Алисултанов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : Health & Nutrition
Руслан Алисултанов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) создал комитет по экспорту, его главой стал председатель совета директоров Health & Nutrition Руслан Алисултанов, сообщает пресс-служба корпорации.
Основными направлениями работы комитета станут развитие экспорта, взаимодействие с государственными органами власти в части поддержки экспортеров молочной продукции, снижение барьеров и улучшение регуляторного климата, доступ к зарубежным рынкам, совместный поиск новых возможностей для российских производителей молочной продукции, сотрудничество с ресурсными экспортными центрами.
В пресс-службе отметили, что создание комитета позволит более системно подойти к решению таких вопросов, как доступ к нормативным требованиям стран-импортеров, поиск партнеров, сертификация российской продукции, оформление разрешительных документов, взаимодействие с регулирующими органами стран ЕАЭС и третьих стран по вопросу ряда специфических требований.
Алисултанов подчеркнул, что Россия имеет огромный экспортный потенциал, а у молочной отрасли здесь особая роль.
"Уже более 30 стран в мире смогли оценить качество российской продукции и познакомиться с нашими брендами. Уверен, что это начало большого тренда. Я вижу задачу комитета по экспорту в выстраивании более тесного взаимодействия с государственными органами, общественными организациями и экспортерами с тем, чтобы усилить присутствие российской продукции на рынках Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, снять регуляторные барьеры между странами-партнерами, увеличить долю молочной продукции в российском экспорте", – отметил глава комитета, его слова приводит пресс-служба.
Генеральный директор союза Артем Белов подчеркнул, что развитие экспорта молочной продукции остается одним из наиболее важных стратегических направлений в более широком контексте развития молочной отрасли.
"Для этого очень важной представляется работа по выработке предложений по совершенствованию системы господдержки экспорта, продвижению молочной продукции на внешних рынках, снижению торговых барьеров, координации усилий по поддержке экспорта с Минсельхозом России и институтами развития. Именно этими задачами будет заниматься вновь образованный в структуре Союзмолоко Комитет по экспорту", – приводятся на сайте Союзмолока слова Белова.
Линия производства молочной продукции - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Health & Nutrition проанализировали глобальные тренды молочной отрасли
24 сентября, 10:47
 
ЭкономикаРоссияСоюзмолокоHealth & Nutrition
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала