Руслан Алисултанов избран председателем комитета Союзмолока по экспорту

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) создал комитет по экспорту, его главой стал председатель совета директоров Health & Nutrition Руслан Алисултанов, сообщает пресс-служба корпорации. Основными направлениями работы комитета станут развитие экспорта, взаимодействие с государственными органами власти в части поддержки экспортеров молочной продукции, снижение барьеров и улучшение регуляторного климата, доступ к зарубежным рынкам, совместный поиск новых возможностей для российских производителей молочной продукции, сотрудничество с ресурсными экспортными центрами. В пресс-службе отметили, что создание комитета позволит более системно подойти к решению таких вопросов, как доступ к нормативным требованиям стран-импортеров, поиск партнеров, сертификация российской продукции, оформление разрешительных документов, взаимодействие с регулирующими органами стран ЕАЭС и третьих стран по вопросу ряда специфических требований. Алисултанов подчеркнул, что Россия имеет огромный экспортный потенциал, а у молочной отрасли здесь особая роль. "Уже более 30 стран в мире смогли оценить качество российской продукции и познакомиться с нашими брендами. Уверен, что это начало большого тренда. Я вижу задачу комитета по экспорту в выстраивании более тесного взаимодействия с государственными органами, общественными организациями и экспортерами с тем, чтобы усилить присутствие российской продукции на рынках Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, снять регуляторные барьеры между странами-партнерами, увеличить долю молочной продукции в российском экспорте", – отметил глава комитета, его слова приводит пресс-служба. Генеральный директор союза Артем Белов подчеркнул, что развитие экспорта молочной продукции остается одним из наиболее важных стратегических направлений в более широком контексте развития молочной отрасли. "Для этого очень важной представляется работа по выработке предложений по совершенствованию системы господдержки экспорта, продвижению молочной продукции на внешних рынках, снижению торговых барьеров, координации усилий по поддержке экспорта с Минсельхозом России и институтами развития. Именно этими задачами будет заниматься вновь образованный в структуре Союзмолоко Комитет по экспорту", – приводятся на сайте Союзмолока слова Белова.

