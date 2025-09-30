https://ria.ru/20250930/aktrisa-2045519281.html

Умерла актриса Римма Белякова

Умерла актриса Римма Белякова - РИА Новости, 30.09.2025

Умерла актриса Римма Белякова

Народная артистка России, актриса, театральный педагог Римма Белякова скончалась в Саратове в возрасте 88 лет, сообщила Саратовская государственная... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T22:01:00+03:00

2025-09-30T22:01:00+03:00

2025-09-30T22:01:00+03:00

культура

россия

саратовская область

ссср

роман бусаргин

олег ефремов

сергей казаков

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045518678_0:339:1078:945_1920x0_80_0_0_f36fd9d9c8113c4521fdd66b610f4ffe.jpg

САРАТОВ, 30 сен - РИА Новости. Народная артистка России, актриса, театральный педагог Римма Белякова скончалась в Саратове в возрасте 88 лет, сообщила Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова. "Коллектив Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова с глубоким прискорбием извещает о кончине народной артистки Российской Федерации, профессора Риммы Ивановны Беляковой. Ушла из жизни великий театральный педагог и выдающаяся актриса, оставившая после себя бессмертное творческое наследие и светлую память у многих поколений зрителей и учеников... Светлая память о Римме Ивановне Беляковой - выдающейся актрисе, мудром педагоге, воспитавшей плеяду блестящих артистов, и прекрасном человеке - навсегда останется в наших сердцах. Прощание состоится в фойе большого зала Саратовской консерватории 2 октября в 10.00 (9.00 мск)", - говорится в Telegram-канале учебного заведения. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким Беляковой. "Ушла из жизни выдающаяся актриса Римма Белякова, чье имя навсегда вписано в историю отечественного театра. Ее талант, помноженный на безграничную преданность профессии, покорял сердца зрителей, заставлял сопереживать и задумываться о вечных ценностях. Римма Ивановна, будучи педагогом с большой буквы, взрастила не одно поколение артистов, передавая молодежи свои знания, опыт и актерские наработки... Ее уход - невосполнимая утрата для культуры Саратовской области. Мы потеряли талантливого человека, яркую, душевную личность", - приводятся слова главы региона в Telegram-канале его пресс-службы. Белякова родилась 2 февраля 1937 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1961 году с отличием окончила школу-студию МХАТ (курс Народного артиста СССР Олега Ефремова), после чего работала в Смоленском драматическом театре, а с 1968 года - в Саратовском академическом театре драмы, на сцене которого она создала более 40 ярких образов. Параллельно с актерской работой с 1970 года она преподавала в Саратовском театральном училище (ныне Театральный институт Саратовской консерватории), где с 1985 года возглавляла кафедру мастерства актера. За годы работы выпустила более десяти актёрских курсов и поставила свыше 30 дипломных спектаклей. Среди учеников Беляковой заслуженные артисты России Эльвира Данилина, Виктор Мамонов, Сергей Казаков и многие другие. Среди театральных ролей, сыгранных Беляковой, - Нина ("Маскарад"), Ольга ("Три сестры"), Настасья Филипповна ("Идиот" в паре с народным артистом СССР Олегом Янковским в роли князя Мышкина), Аксинья ("Жили были мать да дочь"), Катя ("Валентинов день"), Анна Андреевна ("Ревизор"), Зоя Окаёмова ("Красавец-мужчина"), Серафина ("Татуированная роза") и другие. В 1970 году актриса также снялась в фильме "Без права на пощаду", а в 1988 году - в фильме "86400 секунд работы дежурной части милиции".

россия

саратовская область

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, саратовская область, ссср, роман бусаргин, олег ефремов, сергей казаков, происшествия