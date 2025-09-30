Рейтинг@Mail.ru
У актера Игоря Петренко обнаружился крупный долг - РИА Новости, 30.09.2025
05:51 30.09.2025
У актера Игоря Петренко обнаружился крупный долг
У актера Игоря Петренко обнаружился крупный долг
потсдам
россия
игорь петренко
екатерина климова
шерлок холмс
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российский актер театра и кино Игорь Петренко задолжал около 1,3 миллиона рублей по алиментам и неоплаченным штрафам, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).Согласно данным ведомства, в отношении актера Петренко открыты четыре исполнительных производства с общей суммой непогашенной задолженности в 1 288 065 рублей. Самое большое из них – задолженность по алиментам на 1 255 079 рублей.Согласно данным из открытых источников, Петренко был трижды женат. От второго брака с актрисой Екатериной Климовой у него есть двое сыновей.В 2024 году ФССП сообщало, что Игорь Петренко задолжал более 9,2 миллиона рублей по алиментам.Игорь Петренко родился 23 августа 1977 года в Потсдаме в семье военного. Лауреат Государственной премии (2002) и премии ФСБ России (2018). Член Союза кинематографистов. Широко известен зрителям по фильмам "Звезда", "Кармен", "Небо", "Тарас Бульба", "Водитель для Веры", "Шерлок Холмс". Всего за плечами артиста более 70 работ в кино и на телевидении.
потсдам
россия
потсдам, россия, игорь петренко, екатерина климова, шерлок холмс, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Потсдам, Россия, Игорь Петренко, Екатерина Климова, Шерлок Холмс, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российский актер театра и кино Игорь Петренко задолжал около 1,3 миллиона рублей по алиментам и неоплаченным штрафам, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Согласно данным ведомства, в отношении актера Петренко открыты четыре исполнительных производства с общей суммой непогашенной задолженности в 1 288 065 рублей. Самое большое из них – задолженность по алиментам на 1 255 079 рублей.
Российский актер Петренко задолжал по алиментам более 9,2 миллиона рублей
13 февраля 2024, 19:26
Согласно данным из открытых источников, Петренко был трижды женат. От второго брака с актрисой Екатериной Климовой у него есть двое сыновей.
В 2024 году ФССП сообщало, что Игорь Петренко задолжал более 9,2 миллиона рублей по алиментам.
Игорь Петренко родился 23 августа 1977 года в Потсдаме в семье военного. Лауреат Государственной премии (2002) и премии ФСБ России (2018). Член Союза кинематографистов. Широко известен зрителям по фильмам "Звезда", "Кармен", "Небо", "Тарас Бульба", "Водитель для Веры", "Шерлок Холмс". Всего за плечами артиста более 70 работ в кино и на телевидении.
ПотсдамРоссияИгорь ПетренкоЕкатерина КлимоваШерлок ХолмсФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
