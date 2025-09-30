У актера Игоря Петренко обнаружился крупный долг

https://ria.ru/20250930/akter-2045279703.html
Российский актер театра и кино Игорь Петренко задолжал около 1,3 миллиона рублей по алиментам и неоплаченным штрафам, свидетельствует информация из банка данных РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российский актер театра и кино Игорь Петренко задолжал около 1,3 миллиона рублей по алиментам и неоплаченным штрафам, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).Согласно данным ведомства, в отношении актера Петренко открыты четыре исполнительных производства с общей суммой непогашенной задолженности в 1 288 065 рублей. Самое большое из них – задолженность по алиментам на 1 255 079 рублей.Согласно данным из открытых источников, Петренко был трижды женат. От второго брака с актрисой Екатериной Климовой у него есть двое сыновей.В 2024 году ФССП сообщало, что Игорь Петренко задолжал более 9,2 миллиона рублей по алиментам.Игорь Петренко родился 23 августа 1977 года в Потсдаме в семье военного. Лауреат Государственной премии (2002) и премии ФСБ России (2018). Член Союза кинематографистов. Широко известен зрителям по фильмам "Звезда", "Кармен", "Небо", "Тарас Бульба", "Водитель для Веры", "Шерлок Холмс". Всего за плечами артиста более 70 работ в кино и на телевидении.
