В Афганистане наблюдается полное отключение интернета

2025-09-30T01:34:00+03:00

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Интернет полностью отключили в Афганистане на фоне мер правящего в стране движения "Талибан" по обеспечению соблюдения нравственности, сообщает служба мониторинга интернета NetBlocks. "Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения интернета", — сообщает сервис на своей странице в соцсети X.Как уточняет сервис, с утра поэтапно были отключены несколько сетей, вслед за этим отключение коснулось и телефонной связи.Ранее в понедельник NetBlocks сообщал о масштабных сбоях интернет-соединения по всему Афганистану.

