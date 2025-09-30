https://ria.ru/20250930/afganistan-2045268840.html
В Афганистане наблюдается полное отключение интернета
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Интернет полностью отключили в Афганистане на фоне мер правящего в стране движения "Талибан" по обеспечению соблюдения нравственности, сообщает служба мониторинга интернета NetBlocks. "Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения интернета", — сообщает сервис на своей странице в соцсети X.Как уточняет сервис, с утра поэтапно были отключены несколько сетей, вслед за этим отключение коснулось и телефонной связи.Ранее в понедельник NetBlocks сообщал о масштабных сбоях интернет-соединения по всему Афганистану.
