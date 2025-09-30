Рейтинг@Mail.ru
01:34 30.09.2025 (обновлено: 01:44 30.09.2025)
В Афганистане наблюдается полное отключение интернета
Интернет полностью отключили в Афганистане на фоне мер правящего в стране движения "Талибан" по обеспечению соблюдения нравственности, сообщает служба... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T01:34:00+03:00
2025-09-30T01:44:00+03:00
в мире
афганистан
талибан
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Интернет полностью отключили в Афганистане на фоне мер правящего в стране движения "Талибан" по обеспечению соблюдения нравственности, сообщает служба мониторинга интернета NetBlocks. "Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения интернета", — сообщает сервис на своей странице в соцсети X.Как уточняет сервис, с утра поэтапно были отключены несколько сетей, вслед за этим отключение коснулось и телефонной связи.Ранее в понедельник NetBlocks сообщал о масштабных сбоях интернет-соединения по всему Афганистану.
афганистан
в мире, афганистан, талибан
В мире, Афганистан, Талибан
© AP Photo / Siddiqullah AlizaiКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Интернет полностью отключили в Афганистане на фоне мер правящего в стране движения "Талибан" по обеспечению соблюдения нравственности, сообщает служба мониторинга интернета NetBlocks.
«
"Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения интернета", — сообщает сервис на своей странице в соцсети X.
Как уточняет сервис, с утра поэтапно были отключены несколько сетей, вслед за этим отключение коснулось и телефонной связи.
Ранее в понедельник NetBlocks сообщал о масштабных сбоях интернет-соединения по всему Афганистану.
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Афганистан ответил на угрозы со стороны США
21 сентября, 16:40
 
В миреАфганистанТалибан
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
