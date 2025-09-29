Рейтинг@Mail.ru
Журналистку Ларину* несколько раз штрафовали перед возбуждением дела - РИА Новости, 29.09.2025
12:15 29.09.2025 (обновлено: 12:16 29.09.2025)
Журналистку Ларину* несколько раз штрафовали перед возбуждением дела
Журналистку Ларину* несколько раз штрафовали перед возбуждением дела - РИА Новости, 29.09.2025
Журналистку Ларину* несколько раз штрафовали перед возбуждением дела
Перед возбуждением уголовного дела журналистку Ксению Ларину* (иноагент, настоящее имя - Оксана Баршева) шесть раз оштрафовали за нарушение деятельности... РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Перед возбуждением уголовного дела журналистку Ксению Ларину* (иноагент, настоящее имя - Оксана Баршева) шесть раз оштрафовали за нарушение деятельности иноагента, сказано в данных суда, которые изучило РИА Новости. Все протоколы о совершении административного правонарушения были составлены по статье 19.34 КоАП. Четыре штрафа были назначены за отсутствие плашки иноагента в ее Telegram-канале, еще два - за отказ предоставить обязательную отчетность. В понедельник пресс-служба столичного главка СК РФ сообщила, что против нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Санкция этой части статьи предусматривает наказание на срок до двух лет колонии. Сейчас СК рассматривает вопрос об объявлении Баршевой в розыск. По версии следствия, не позднее марта 2025 года в нарушение порядка деятельности иностранного агента она не представила в уполномоченный орган необходимую информацию. Минюст внес Баршеву в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, журналистка открыто выступала в поддержку Украины, создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
россия
украина
происшествия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Журналистку Ларину* несколько раз штрафовали перед возбуждением дела

Журналистку Ларину шесть раз штрафовали за нарушение деятельности иноагента

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Перед возбуждением уголовного дела журналистку Ксению Ларину* (иноагент, настоящее имя - Оксана Баршева) шесть раз оштрафовали за нарушение деятельности иноагента, сказано в данных суда, которые изучило РИА Новости.
Все протоколы о совершении административного правонарушения были составлены по статье 19.34 КоАП. Четыре штрафа были назначены за отсутствие плашки иноагента в ее Telegram-канале, еще два - за отказ предоставить обязательную отчетность.
В понедельник пресс-служба столичного главка СК РФ сообщила, что против нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Санкция этой части статьи предусматривает наказание на срок до двух лет колонии. Сейчас СК рассматривает вопрос об объявлении Баршевой в розыск.
По версии следствия, не позднее марта 2025 года в нарушение порядка деятельности иностранного агента она не представила в уполномоченный орган необходимую информацию.
Минюст внес Баршеву в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, журналистка открыто выступала в поддержку Украины, создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
