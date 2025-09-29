https://ria.ru/20250929/zhivotnye-2045237058.html
В Госдуму внесли проект о маркировке домашних животных
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Маркирование предлагается осуществлять посредством нанесения на тело животного, закрепления на нем или введения в тело визуальных, электронных или смешанных средств (например, ошейники, бирки, микрочипы). Тип средства маркирования владелец животного выбирает самостоятельно, но в соответствии с ветеринарными правилами, утвержденными уполномоченным федеральным opгaном", — говорится в документе.Как пояснил РИА Новости первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев, регистрация питомцев поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным их безнаказанное оставление на улице.Перечень видов животных, для которых будет действовать эта мера, порядок их учета, а также требования к доступу к государственной информационной системе в области ветеринарии предлагается утверждать правительству.Отмечается, что введение указанных положений позволит защитить права владельцев животных, идентифицировать животных и их хозяев для привлечения к ответственности в случаях причинения вреда жизни, здоровью или имуществу людей, выявлять источник распространения инфекций.
