https://ria.ru/20250929/zhivotnye-2045237058.html

В Госдуму внесли проект о маркировке домашних животных

В Госдуму внесли проект о маркировке домашних животных - РИА Новости, 29.09.2025

В Госдуму внесли проект о маркировке домашних животных

В Госдуму внесли межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных, документ имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T20:12:00+03:00

2025-09-29T20:12:00+03:00

2025-09-29T22:55:00+03:00

общество

госдума рф

россия

животные

домашние животные

домашние питомцы

животные в городе: бездомные, подобранные, домашние

партия "справедливая россия - за правду"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151241/11/1512411127_0:165:3061:1886_1920x0_80_0_0_ae3e412607f08c77c92a8500e5d88162.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных, документ имеется в распоряжении РИА Новости."Маркирование предлагается осуществлять посредством нанесения на тело животного, закрепления на нем или введения в тело визуальных, электронных или смешанных средств (например, ошейники, бирки, микрочипы). Тип средства маркирования владелец животного выбирает самостоятельно, но в соответствии с ветеринарными правилами, утвержденными уполномоченным федеральным opгaном", — говорится в документе.Как пояснил РИА Новости первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев, регистрация питомцев поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным их безнаказанное оставление на улице.Перечень видов животных, для которых будет действовать эта мера, порядок их учета, а также требования к доступу к государственной информационной системе в области ветеринарии предлагается утверждать правительству.Отмечается, что введение указанных положений позволит защитить права владельцев животных, идентифицировать животных и их хозяев для привлечения к ответственности в случаях причинения вреда жизни, здоровью или имуществу людей, выявлять источник распространения инфекций.

https://ria.ru/20250326/bastrykin-2007473998.html

https://ria.ru/20250407/gosduma-2009719818.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, госдума рф, россия, животные, домашние животные, домашние питомцы, животные в городе: бездомные, подобранные, домашние, партия "справедливая россия - за правду"