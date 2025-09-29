В Госдуму внесли проект о маркировке домашних животных

Рейтинг@Mail.ru
20:12 29.09.2025 (обновлено: 22:55 29.09.2025)
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных, документ имеется в распоряжении РИА Новости.&quot;Маркирование предлагается осуществлять посредством нанесения на тело животного, закрепления на нем или введения в тело визуальных, электронных или смешанных средств (например, ошейники, бирки, микрочипы). Тип средства маркирования владелец животного выбирает самостоятельно, но в соответствии с ветеринарными правилами, утвержденными уполномоченным федеральным opгaном&quot;, — говорится в документе.Как пояснил РИА Новости первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев, регистрация питомцев поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным их безнаказанное оставление на улице.Перечень видов животных, для которых будет действовать эта мера, порядок их учета, а также требования к доступу к государственной информационной системе в области ветеринарии предлагается утверждать правительству.Отмечается, что введение указанных положений позволит защитить права владельцев животных, идентифицировать животных и их хозяев для привлечения к ответственности в случаях причинения вреда жизни, здоровью или имуществу людей, выявлять источник распространения инфекций.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Женщина выгуливает собак на улице в Москве
Женщина выгуливает собак на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли межфракционный законопроект о введении обязательной маркировки отдельных видов домашних животных, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Маркирование предлагается осуществлять посредством нанесения на тело животного, закрепления на нем или введения в тело визуальных, электронных или смешанных средств (например, ошейники, бирки, микрочипы). Тип средства маркирования владелец животного выбирает самостоятельно, но в соответствии с ветеринарными правилами, утвержденными уполномоченным федеральным opгaном", — говорится в документе.

Собаки - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Бастрыкин предложил ввести обязательное чипирование домашних животных
26 марта, 15:51
Как пояснил РИА Новости первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев, регистрация питомцев поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным их безнаказанное оставление на улице.
Перечень видов животных, для которых будет действовать эта мера, порядок их учета, а также требования к доступу к государственной информационной системе в области ветеринарии предлагается утверждать правительству.
Отмечается, что введение указанных положений позволит защитить права владельцев животных, идентифицировать животных и их хозяев для привлечения к ответственности в случаях причинения вреда жизни, здоровью или имуществу людей, выявлять источник распространения инфекций.
В Госдуме предложили создать институт уполномоченного по защите животных
7 апреля, 01:08
В Госдуме предложили создать институт уполномоченного по защите животных
7 апреля, 01:08
 
Общество Госдума РФ Россия Животные домашние животные домашние питомцы Животные в городе: бездомные, подобранные, домашние Партия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
