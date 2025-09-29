https://ria.ru/20250929/zhiteli-2045240270.html
Силовые структуры: жители Сум срывают траурные церемонии по военным ВСУ
Жители Сум перебегают дорогу катафалкам с убитыми ВСУшниками и срывают "минуту молчания", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Жители Сум перебегают дорогу катафалкам с убитыми ВСУшниками и срывают "минуту молчания", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, равнодушие граждан Украины к погибшим военнослужащим ВСУ растет с каждым годом: украинцы больше не хотят становиться на колени перед траурными кортежами и откладывать свои дела во время "минуты молчания". "Особенно показательна ситуация в Сумах, где граждане сознательно игнорируют похоронные процессии, перебегают дорогу катафалкам и срывают "минуту молчания". Действительно, с чего это граждане исконно русского города должны становиться на колени перед бандеровцами?" - сказал он.
