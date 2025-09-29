Рейтинг@Mail.ru
Силовые структуры: жители Сум срывают траурные церемонии по военным ВСУ - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/zhiteli-2045240270.html
Силовые структуры: жители Сум срывают траурные церемонии по военным ВСУ
Силовые структуры: жители Сум срывают траурные церемонии по военным ВСУ - РИА Новости, 29.09.2025
Силовые структуры: жители Сум срывают траурные церемонии по военным ВСУ
Жители Сум перебегают дорогу катафалкам с убитыми ВСУшниками и срывают "минуту молчания", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T20:41:00+03:00
2025-09-29T20:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939173586_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_305eb8957dade357656f61262e59a583.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Жители Сум перебегают дорогу катафалкам с убитыми ВСУшниками и срывают "минуту молчания", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, равнодушие граждан Украины к погибшим военнослужащим ВСУ растет с каждым годом: украинцы больше не хотят становиться на колени перед траурными кортежами и откладывать свои дела во время "минуты молчания". "Особенно показательна ситуация в Сумах, где граждане сознательно игнорируют похоронные процессии, перебегают дорогу катафалкам и срывают "минуту молчания". Действительно, с чего это граждане исконно русского города должны становиться на колени перед бандеровцами?" - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумы
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939173586_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc06dd6a1d8abdf5a8c5ffac7ddd59b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумы, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Вооруженные силы Украины
Силовые структуры: жители Сум срывают траурные церемонии по военным ВСУ

Жители Сум перебегают дорогу катафалкам с убитыми военными ВСУ

© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
Фонтан Европейский возле многоэтажного дома в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Жители Сум перебегают дорогу катафалкам с убитыми ВСУшниками и срывают "минуту молчания", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, равнодушие граждан Украины к погибшим военнослужащим ВСУ растет с каждым годом: украинцы больше не хотят становиться на колени перед траурными кортежами и откладывать свои дела во время "минуты молчания".
"Особенно показательна ситуация в Сумах, где граждане сознательно игнорируют похоронные процессии, перебегают дорогу катафалкам и срывают "минуту молчания". Действительно, с чего это граждане исконно русского города должны становиться на колени перед бандеровцами?" - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала